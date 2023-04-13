Лечебное дело

В этом году ГБУЗ «Научно-исследовательский институт — Краевая клиническая больница №1 имени профессора С. В. Очаповского» (НИИ-ККБ №1) отмечает 207-летие со дня основания. За два с лишним века лечебное учреждение из казачьего войскового госпиталя превратилось в передовой медицинский центр России. Здесь проводят высокотехнологичные операции с помощью хирургов-роботов, ставят уникальные научные эксперименты, успешно занимаются трансплантацией органов, но самое главное — ежегодно спасают тысячи жизней. С 2004 года больницу возглавляет академик РАН, главный торакальный хирург Краснодарского края, доктор медицинских наук, профессор Владимир Порханов.

История главной краевой клиники — в фотогалерее «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография НИИ-ККБ №1 носит имя Станислава Очаповского — выдающегося окулиста, доктора медицинских наук и видного деятеля отечественной медицины. Фото: предоставлено НИИ-ККБ №1 Первое здание больницы (казачий войсковой госпиталь) построили еще в 1816 году в центре Екатеринодара. Фото: предоставлено НИИ-ККБ №1 Сегодняшнее здание НИИ-ККБ №1 выглядит так. Сегодня в ней работают около 5 тыс. сотрудников, которые ежедневно лечат порядка 2 тыс. пациентов. Фото: предоставлено НИИ-ККБ №1 Главный врач НИИ-ККБ №1, главный торакальный хирург Краснодарского края, член европейских научных обществ, академик РАН, Герой Труда России, профессор Владимир Порханов. Фото: предоставлено НИИ-ККБ №1 Так Первая краевая клиника выглядела в советские годы. Фото: предоставлено НИИ-ККБ №1 Занятия по лечебной физкультуре в стенах ККБ №1. Фото: предоставлено НИИ-ККБ №1 Петкова О.П. проработала в ККБ №1 массажистом 56 лет. Фото: предоставлено НИИ-ККБ №1 Совещание отдельного медицинского отряда. 1956 год. Фото: предоставлено НИИ-ККБ №1 Так выглядела подготовка к операции в советские годы. Фото: предоставлено НИИ-ККБ №1 Работа советских хирургов в ККБ №1. Фото: предоставлено НИИ-ККБ №1 А так работают современные хирурги во главе с главным врачом НИИ-ККБ №1 Владимиром Порхановым. Фото: предоставлено НИИ-ККБ №1 Сегодня на помощь хирургам ККБ №1 пришли роботизированные хирургические системы Da Vinci. Фото: предоставлено НИИ-ККБ №1 «НИИ — Краевая клиническая больница №1 им. профессора С. В. Очаповского» в 2022 году стала лидером в стране по количеству робот-ассистированных операций. Фото: предоставлено НИИ-ККБ №1 С появлением Центра грудной хирургии жители края получили возможность современной диагностики и лечения кардиохирургической и онкоторакальной патологий. Фото: предоставлено НИИ-ККБ №1 Губернатор Александр Ткачев в 2002 году на открытии Центра грудной хирургии. Фото: предоставлено НИИ-ККБ №1 В арсенале НИИ-ККБ№1 имеются два реанимационных вертолета «Еврокоптер 135» и «Ансат», которые осуществляют ежедневные вылеты для транспортировки пациентов и на экстренные операции в районные больницы. Фото: предоставлено НИИ-ККБ №1 В 2019 году в НИИ-ККБ №1 открылся первый в ЮФО криобанк для хранения стволовых клеток Фото: предоставлено НИИ-ККБ №1 Президент РФ Владимир Путин вручил золотую звезду Героя Труда России главврачу НИИ-ККБ № 1 Владимиру Порханову. Фото: предоставлено НИИ-ККБ №1 В НИИ-ККБ №1 работают выдающиеся специалисты. Это единственная больница в России, врачи которой получили четыре премии «Призвание» (премия лучшим врачам страны). Фото: предоставлено НИИ-ККБ №1 Вице-губернатор Анна Минькова оценивает строительные работы в новых корпусах Краевой клинической больницы №1, где уникальные МРТ, эндоскопы и маммографы позволяют своевременно выявлять сложные заболевания, а в гибридных операционных совсем скоро будут проводить сложнейшие операции. Фото: предоставлено НИИ-ККБ №1 Сегодня НИИ-ККБ №1 — это еще и центр трансплантации органов. Первое сердце здесь пересадили в 2010 году. Фото: предоставлено НИИ-ККБ №1 Активными темпами идет реконструкция НИИ-ККБ №1. Клиника получит дополнительные площади и увеличит объемы оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Фото: предоставлено НИИ-ККБ №1 Следующая фотография 1 / 22 НИИ-ККБ №1 носит имя Станислава Очаповского — выдающегося окулиста, доктора медицинских наук и видного деятеля отечественной медицины. Фото: предоставлено НИИ-ККБ №1 Первое здание больницы (казачий войсковой госпиталь) построили еще в 1816 году в центре Екатеринодара. Фото: предоставлено НИИ-ККБ №1 Сегодняшнее здание НИИ-ККБ №1 выглядит так. Сегодня в ней работают около 5 тыс. сотрудников, которые ежедневно лечат порядка 2 тыс. пациентов. Фото: предоставлено НИИ-ККБ №1 Главный врач НИИ-ККБ №1, главный торакальный хирург Краснодарского края, член европейских научных обществ, академик РАН, Герой Труда России, профессор Владимир Порханов. Фото: предоставлено НИИ-ККБ №1 Так Первая краевая клиника выглядела в советские годы. Фото: предоставлено НИИ-ККБ №1 Занятия по лечебной физкультуре в стенах ККБ №1. Фото: предоставлено НИИ-ККБ №1 Петкова О.П. проработала в ККБ №1 массажистом 56 лет. Фото: предоставлено НИИ-ККБ №1 Совещание отдельного медицинского отряда. 1956 год. Фото: предоставлено НИИ-ККБ №1 Так выглядела подготовка к операции в советские годы. Фото: предоставлено НИИ-ККБ №1 Работа советских хирургов в ККБ №1. Фото: предоставлено НИИ-ККБ №1 А так работают современные хирурги во главе с главным врачом НИИ-ККБ №1 Владимиром Порхановым. Фото: предоставлено НИИ-ККБ №1 Сегодня на помощь хирургам ККБ №1 пришли роботизированные хирургические системы Da Vinci. Фото: предоставлено НИИ-ККБ №1 «НИИ — Краевая клиническая больница №1 им. профессора С. В. Очаповского» в 2022 году стала лидером в стране по количеству робот-ассистированных операций. Фото: предоставлено НИИ-ККБ №1 С появлением Центра грудной хирургии жители края получили возможность современной диагностики и лечения кардиохирургической и онкоторакальной патологий. Фото: предоставлено НИИ-ККБ №1 Губернатор Александр Ткачев в 2002 году на открытии Центра грудной хирургии. Фото: предоставлено НИИ-ККБ №1 В арсенале НИИ-ККБ№1 имеются два реанимационных вертолета «Еврокоптер 135» и «Ансат», которые осуществляют ежедневные вылеты для транспортировки пациентов и на экстренные операции в районные больницы. Фото: предоставлено НИИ-ККБ №1 В 2019 году в НИИ-ККБ №1 открылся первый в ЮФО криобанк для хранения стволовых клеток Фото: предоставлено НИИ-ККБ №1 Президент РФ Владимир Путин вручил золотую звезду Героя Труда России главврачу НИИ-ККБ № 1 Владимиру Порханову. Фото: предоставлено НИИ-ККБ №1 В НИИ-ККБ №1 работают выдающиеся специалисты. Это единственная больница в России, врачи которой получили четыре премии «Призвание» (премия лучшим врачам страны). Фото: предоставлено НИИ-ККБ №1 Вице-губернатор Анна Минькова оценивает строительные работы в новых корпусах Краевой клинической больницы №1, где уникальные МРТ, эндоскопы и маммографы позволяют своевременно выявлять сложные заболевания, а в гибридных операционных совсем скоро будут проводить сложнейшие операции. Фото: предоставлено НИИ-ККБ №1 Сегодня НИИ-ККБ №1 — это еще и центр трансплантации органов. Первое сердце здесь пересадили в 2010 году. Фото: предоставлено НИИ-ККБ №1 Активными темпами идет реконструкция НИИ-ККБ №1. Клиника получит дополнительные площади и увеличит объемы оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Фото: предоставлено НИИ-ККБ №1