Лечебное дело

В этом году ГБУЗ «Научно-исследовательский институт — Краевая клиническая больница №1 имени профессора С. В. Очаповского» (НИИ-ККБ №1) отмечает 207-летие со дня основания. За два с лишним века лечебное учреждение из казачьего войскового госпиталя превратилось в передовой медицинский центр России. Здесь проводят высокотехнологичные операции с помощью хирургов-роботов, ставят уникальные научные эксперименты, успешно занимаются трансплантацией органов, но самое главное — ежегодно спасают тысячи жизней. С 2004 года больницу возглавляет академик РАН, главный торакальный хирург Краснодарского края, доктор медицинских наук, профессор Владимир Порханов.
История главной краевой клиники — в фотогалерее «Ъ-Кубань».
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