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Лечебное дело

История главной клиники Кубани в черно-белых и цветных фотографиях

В этом году ГБУЗ «Научно-исследовательский институт — Краевая клиническая больница №1 имени профессора С. В. Очаповского» (НИИ-ККБ №1) отмечает 207-летие со дня основания. За два с лишним века лечебное учреждение из казачьего войскового госпиталя превратилось в передовой медицинский центр России. Здесь проводят высокотехнологичные операции с помощью хирургов-роботов, ставят уникальные научные эксперименты, успешно занимаются трансплантацией органов, но самое главное — ежегодно спасают тысячи жизней. С 2004 года больницу возглавляет академик РАН, главный торакальный хирург Краснодарского края, доктор медицинских наук, профессор Владимир Порханов.
История главной краевой клиники — в фотогалерее «Ъ-Кубань».

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НИИ-ККБ №1 носит имя Станислава Очаповского — выдающегося окулиста, доктора медицинских наук и видного деятеля отечественной медицины.

НИИ-ККБ №1 носит имя Станислава Очаповского — выдающегося окулиста, доктора медицинских наук и видного деятеля отечественной медицины.

Фото: предоставлено НИИ-ККБ №1

Первое здание больницы (казачий войсковой госпиталь) построили еще в 1816 году в центре Екатеринодара.

Первое здание больницы (казачий войсковой госпиталь) построили еще в 1816 году в центре Екатеринодара.

Фото: предоставлено НИИ-ККБ №1

Сегодняшнее здание НИИ-ККБ №1 выглядит так. Сегодня в ней работают около 5 тыс. сотрудников, которые ежедневно лечат порядка 2 тыс. пациентов.

Сегодняшнее здание НИИ-ККБ №1 выглядит так. Сегодня в ней работают около 5 тыс. сотрудников, которые ежедневно лечат порядка 2 тыс. пациентов.

Фото: предоставлено НИИ-ККБ №1

Главный врач НИИ-ККБ №1, главный торакальный хирург Краснодарского края, член европейских научных обществ, академик РАН, Герой Труда России, профессор Владимир Порханов.

Главный врач НИИ-ККБ №1, главный торакальный хирург Краснодарского края, член европейских научных обществ, академик РАН, Герой Труда России, профессор Владимир Порханов.

Фото: предоставлено НИИ-ККБ №1

Так Первая краевая клиника выглядела в советские годы.

Так Первая краевая клиника выглядела в советские годы.

Фото: предоставлено НИИ-ККБ №1

Занятия по лечебной физкультуре в стенах ККБ №1.

Занятия по лечебной физкультуре в стенах ККБ №1.

Фото: предоставлено НИИ-ККБ №1

Петкова О.П. проработала в ККБ №1 массажистом 56 лет.

Петкова О.П. проработала в ККБ №1 массажистом 56 лет.

Фото: предоставлено НИИ-ККБ №1

Совещание отдельного медицинского отряда. 1956 год.

Совещание отдельного медицинского отряда. 1956 год.

Фото: предоставлено НИИ-ККБ №1

Так выглядела подготовка к операции в советские годы.

Так выглядела подготовка к операции в советские годы.

Фото: предоставлено НИИ-ККБ №1

Работа советских хирургов в ККБ №1.

Работа советских хирургов в ККБ №1.

Фото: предоставлено НИИ-ККБ №1

А так работают современные хирурги во главе с главным врачом НИИ-ККБ №1 Владимиром Порхановым.

А так работают современные хирурги во главе с главным врачом НИИ-ККБ №1 Владимиром Порхановым.

Фото: предоставлено НИИ-ККБ №1

Сегодня на помощь хирургам ККБ №1 пришли роботизированные хирургические системы Da Vinci.

Сегодня на помощь хирургам ККБ №1 пришли роботизированные хирургические системы Da Vinci.

Фото: предоставлено НИИ-ККБ №1

«НИИ — Краевая клиническая больница №1 им. профессора С. В. Очаповского» в 2022 году стала лидером в стране по количеству робот-ассистированных операций.

«НИИ — Краевая клиническая больница №1 им. профессора С. В. Очаповского» в 2022 году стала лидером в стране по количеству робот-ассистированных операций.

Фото: предоставлено НИИ-ККБ №1

С появлением Центра грудной хирургии жители края получили возможность современной диагностики и лечения кардиохирургической и онкоторакальной патологий.

С появлением Центра грудной хирургии жители края получили возможность современной диагностики и лечения кардиохирургической и онкоторакальной патологий.

Фото: предоставлено НИИ-ККБ №1

Губернатор Александр Ткачев в 2002 году на открытии Центра грудной хирургии.

Губернатор Александр Ткачев в 2002 году на открытии Центра грудной хирургии.

Фото: предоставлено НИИ-ККБ №1

В арсенале НИИ-ККБ№1 имеются два реанимационных вертолета «Еврокоптер 135» и «Ансат», которые осуществляют ежедневные вылеты для транспортировки пациентов и на экстренные операции в районные больницы.

В арсенале НИИ-ККБ№1 имеются два реанимационных вертолета «Еврокоптер 135» и «Ансат», которые осуществляют ежедневные вылеты для транспортировки пациентов и на экстренные операции в районные больницы.

Фото: предоставлено НИИ-ККБ №1

В 2019 году в НИИ-ККБ №1 открылся первый в ЮФО криобанк для хранения стволовых клеток

В 2019 году в НИИ-ККБ №1 открылся первый в ЮФО криобанк для хранения стволовых клеток

Фото: предоставлено НИИ-ККБ №1

Президент РФ Владимир Путин вручил золотую звезду Героя Труда России главврачу НИИ-ККБ № 1 Владимиру Порханову.

Президент РФ Владимир Путин вручил золотую звезду Героя Труда России главврачу НИИ-ККБ № 1 Владимиру Порханову.

Фото: предоставлено НИИ-ККБ №1

В НИИ-ККБ №1 работают выдающиеся специалисты. Это единственная больница в России, врачи которой получили четыре премии «Призвание» (премия лучшим врачам страны).

В НИИ-ККБ №1 работают выдающиеся специалисты. Это единственная больница в России, врачи которой получили четыре премии «Призвание» (премия лучшим врачам страны).

Фото: предоставлено НИИ-ККБ №1

Вице-губернатор Анна Минькова оценивает строительные работы в новых корпусах Краевой клинической больницы №1, где уникальные МРТ, эндоскопы и маммографы позволяют своевременно выявлять сложные заболевания, а в гибридных операционных совсем скоро будут проводить сложнейшие операции.

Вице-губернатор Анна Минькова оценивает строительные работы в новых корпусах Краевой клинической больницы №1, где уникальные МРТ, эндоскопы и маммографы позволяют своевременно выявлять сложные заболевания, а в гибридных операционных совсем скоро будут проводить сложнейшие операции.

Фото: предоставлено НИИ-ККБ №1

Сегодня НИИ-ККБ №1 — это еще и центр трансплантации органов. Первое сердце здесь пересадили в 2010 году.

Сегодня НИИ-ККБ №1 — это еще и центр трансплантации органов. Первое сердце здесь пересадили в 2010 году.

Фото: предоставлено НИИ-ККБ №1

Активными темпами идет реконструкция НИИ-ККБ №1. Клиника получит дополнительные площади и увеличит объемы оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

Активными темпами идет реконструкция НИИ-ККБ №1. Клиника получит дополнительные площади и увеличит объемы оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

Фото: предоставлено НИИ-ККБ №1

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НИИ-ККБ №1 носит имя Станислава Очаповского — выдающегося окулиста, доктора медицинских наук и видного деятеля отечественной медицины.

Фото: предоставлено НИИ-ККБ №1

Первое здание больницы (казачий войсковой госпиталь) построили еще в 1816 году в центре Екатеринодара.

Фото: предоставлено НИИ-ККБ №1

Сегодняшнее здание НИИ-ККБ №1 выглядит так. Сегодня в ней работают около 5 тыс. сотрудников, которые ежедневно лечат порядка 2 тыс. пациентов.

Фото: предоставлено НИИ-ККБ №1

Главный врач НИИ-ККБ №1, главный торакальный хирург Краснодарского края, член европейских научных обществ, академик РАН, Герой Труда России, профессор Владимир Порханов.

Фото: предоставлено НИИ-ККБ №1

Так Первая краевая клиника выглядела в советские годы.

Фото: предоставлено НИИ-ККБ №1

Занятия по лечебной физкультуре в стенах ККБ №1.

Фото: предоставлено НИИ-ККБ №1

Петкова О.П. проработала в ККБ №1 массажистом 56 лет.

Фото: предоставлено НИИ-ККБ №1

Совещание отдельного медицинского отряда. 1956 год.

Фото: предоставлено НИИ-ККБ №1

Так выглядела подготовка к операции в советские годы.

Фото: предоставлено НИИ-ККБ №1

Работа советских хирургов в ККБ №1.

Фото: предоставлено НИИ-ККБ №1

А так работают современные хирурги во главе с главным врачом НИИ-ККБ №1 Владимиром Порхановым.

Фото: предоставлено НИИ-ККБ №1

Сегодня на помощь хирургам ККБ №1 пришли роботизированные хирургические системы Da Vinci.

Фото: предоставлено НИИ-ККБ №1

«НИИ — Краевая клиническая больница №1 им. профессора С. В. Очаповского» в 2022 году стала лидером в стране по количеству робот-ассистированных операций.

Фото: предоставлено НИИ-ККБ №1

С появлением Центра грудной хирургии жители края получили возможность современной диагностики и лечения кардиохирургической и онкоторакальной патологий.

Фото: предоставлено НИИ-ККБ №1

Губернатор Александр Ткачев в 2002 году на открытии Центра грудной хирургии.

Фото: предоставлено НИИ-ККБ №1

В арсенале НИИ-ККБ№1 имеются два реанимационных вертолета «Еврокоптер 135» и «Ансат», которые осуществляют ежедневные вылеты для транспортировки пациентов и на экстренные операции в районные больницы.

Фото: предоставлено НИИ-ККБ №1

В 2019 году в НИИ-ККБ №1 открылся первый в ЮФО криобанк для хранения стволовых клеток

Фото: предоставлено НИИ-ККБ №1

Президент РФ Владимир Путин вручил золотую звезду Героя Труда России главврачу НИИ-ККБ № 1 Владимиру Порханову.

Фото: предоставлено НИИ-ККБ №1

В НИИ-ККБ №1 работают выдающиеся специалисты. Это единственная больница в России, врачи которой получили четыре премии «Призвание» (премия лучшим врачам страны).

Фото: предоставлено НИИ-ККБ №1

Вице-губернатор Анна Минькова оценивает строительные работы в новых корпусах Краевой клинической больницы №1, где уникальные МРТ, эндоскопы и маммографы позволяют своевременно выявлять сложные заболевания, а в гибридных операционных совсем скоро будут проводить сложнейшие операции.

Фото: предоставлено НИИ-ККБ №1

Сегодня НИИ-ККБ №1 — это еще и центр трансплантации органов. Первое сердце здесь пересадили в 2010 году.

Фото: предоставлено НИИ-ККБ №1

Активными темпами идет реконструкция НИИ-ККБ №1. Клиника получит дополнительные площади и увеличит объемы оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

Фото: предоставлено НИИ-ККБ №1

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