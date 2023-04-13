Для семей самовольно покинувших зону СВО татарстанцев введут ограничение на лечение

Для семей военных из Татарстана, которые самовольно покинули зону спецоперации, чтобы уклониться от службы, планируют ввести ограничение на санаторно-курортное лечение. Проект постановления разработал Минтруда региона.

Согласно документу, если от командира воинской части поступят данные о том, что участник спецоперации самовольно оставил место службы для уклонения от прохождения службы, то его родственникам не предоставят первоочередное право на санаторно-курортное лечение.

В данный момент документ проходит антикоррупционную экспертизу.

"Ъ-Казань"