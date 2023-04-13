«Нет нынче былых романтиков»

Президент России Владимир Путин обещал и дальше развивать национальную космическую программу. Он выступил на торжественном вечере по случаю Дня космонавтики. Между тем, по данным последнего опроса ВЦИОМ, россияне стали более оптимистичны в отношении перспектив освоения космического пространства. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе сомневается, что российскому космосу удастся вернуть былое величие.
Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ
В России отметили День космонавтики без особой помпы, по-будничному. Владимир Путин сказал, что космос по-прежнему наше все — и на Луну полетим, и на другие планеты Солнечной системы. Ничего мы не бросаем. Как отметил глава государства, штурм вселенной — вдохновляющая сила в первую очередь для молодых, стимул к покорению новых высот.
В советском детстве многие хотели стать космонавтами, не всем, конечно, это удалось. Но это желание увидеть далекие звезды было, можно так сказать, повсеместным. Однако, выражаясь современным языком, престиж профессии несколько снизился. Не все удачно складывалось в последние годы. Так что есть над чем работать.
ВЦИОМ по случаю праздника провел опрос и выяснил, что думают россияне по поводу космоса. Каждый десятый допускает высадку инопланетян на Земле, видимо, с добрыми намерениями — с целью установить с нами контакт. Особой популярностью у граждан России пользуется Марс: 24% опрошенных хотели бы побывать именно там. При этом 28% не желают вообще никуда лететь, на Земле им хорошо. Что касается страшных сценариев, то 35% участников опроса опасаются глобальной войны в космосе. Это в пять раз больше, чем в 2014 году. 10% видят гибель человечества в результате падения гигантского метеорита.
Нужно еще добавить, что Юрий Гагарин из всех героев великого прошлого сейчас выглядит вполне себе приличным человеком. Вот и мемы в интернете ходят с его участием исключительно беззлобные. Гагарин ничем себя не запятнал, к тому же фигура эта в большей степени трагическая.
Но может ли космос стать национальной идеей и мотивировать молодежь идти бороздить просторы вселенной? Кажется, что ответ отрицательный. Нет нынче былых романтиков, все вытеснили расчет и потребление. Звездные войны вместо познания, конкуренция с Америкой, и никакого желания дружить с комсомольцами с других планет — передать им послание от землян. Нет, ребята, с таким багажом вселенную не покорить.
Ведь по-хорошему День космонавтики — это познание, а не идеологическое воспитание молодежи. Так давайте хоть попытаемся стремиться к чему-то светлому и жизнеутверждающему, а не столбить лунные участки и гостиницы там строить с номерами класса люкс и премиум. А то получается космос не как предчувствие, а космос для богатых. И что касается Марса, ведь секрет его популярности прост. Что вспоминаем? Правильно, чуждые иностранные шоколадки и не менее чуждый фильм с Арнольдом Шварценеггером и более позднюю версию без него. Куда ни посмотри, везде этот Запад мерещится.
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Каким бывает космос
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