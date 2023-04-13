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Коммерсантъ FM
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«Нет нынче былых романтиков»

Дмитрий Дризе — о праздновании Дня космонавтики в непростое время

Президент России Владимир Путин обещал и дальше развивать национальную космическую программу. Он выступил на торжественном вечере по случаю Дня космонавтики. Между тем, по данным последнего опроса ВЦИОМ, россияне стали более оптимистичны в отношении перспектив освоения космического пространства. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе сомневается, что российскому космосу удастся вернуть былое величие.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В России отметили День космонавтики без особой помпы, по-будничному. Владимир Путин сказал, что космос по-прежнему наше все — и на Луну полетим, и на другие планеты Солнечной системы. Ничего мы не бросаем. Как отметил глава государства, штурм вселенной — вдохновляющая сила в первую очередь для молодых, стимул к покорению новых высот.

Как президент РФ заявил о необходимости увеличить в России выпуск спутников

Как президент РФ заявил о необходимости увеличить в России выпуск спутников

В советском детстве многие хотели стать космонавтами, не всем, конечно, это удалось. Но это желание увидеть далекие звезды было, можно так сказать, повсеместным. Однако, выражаясь современным языком, престиж профессии несколько снизился. Не все удачно складывалось в последние годы. Так что есть над чем работать.

ВЦИОМ по случаю праздника провел опрос и выяснил, что думают россияне по поводу космоса. Каждый десятый допускает высадку инопланетян на Земле, видимо, с добрыми намерениями — с целью установить с нами контакт. Особой популярностью у граждан России пользуется Марс: 24% опрошенных хотели бы побывать именно там. При этом 28% не желают вообще никуда лететь, на Земле им хорошо. Что касается страшных сценариев, то 35% участников опроса опасаются глобальной войны в космосе. Это в пять раз больше, чем в 2014 году. 10% видят гибель человечества в результате падения гигантского метеорита.

Нужно еще добавить, что Юрий Гагарин из всех героев великого прошлого сейчас выглядит вполне себе приличным человеком. Вот и мемы в интернете ходят с его участием исключительно беззлобные. Гагарин ничем себя не запятнал, к тому же фигура эта в большей степени трагическая.

Чего ждут россияне от космоса

Но может ли космос стать национальной идеей и мотивировать молодежь идти бороздить просторы вселенной? Кажется, что ответ отрицательный. Нет нынче былых романтиков, все вытеснили расчет и потребление. Звездные войны вместо познания, конкуренция с Америкой, и никакого желания дружить с комсомольцами с других планет — передать им послание от землян. Нет, ребята, с таким багажом вселенную не покорить.

Ведь по-хорошему День космонавтики — это познание, а не идеологическое воспитание молодежи. Так давайте хоть попытаемся стремиться к чему-то светлому и жизнеутверждающему, а не столбить лунные участки и гостиницы там строить с номерами класса люкс и премиум. А то получается космос не как предчувствие, а космос для богатых. И что касается Марса, ведь секрет его популярности прост. Что вспоминаем? Правильно, чуждые иностранные шоколадки и не менее чуждый фильм с Арнольдом Шварценеггером и более позднюю версию без него. Куда ни посмотри, везде этот Запад мерещится.

Фотогалерея

Каким бывает космос

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Фото Сатурна, подсвеченного Солнцем сзади, сделанное космическим аппаратом Cassini

Фото Сатурна, подсвеченного Солнцем сзади, сделанное космическим аппаратом Cassini

Фото: NASA / Flickr

Композитное изображение, сделанное из нескольких кадров. Международная космическая станция (МКС) проходит по диску Солнца во время частичного затмения

Композитное изображение, сделанное из нескольких кадров. Международная космическая станция (МКС) проходит по диску Солнца во время частичного затмения

Фото: Joel Kowsky / NASA

Телескопу Hubble удалось снять туманность, которую астрономы назвали «бабочкой». Ее крылья размахом в два световых года — это потоки газа, исходящие от гаснущей звезды

Телескопу Hubble удалось снять туманность, которую астрономы назвали «бабочкой». Ее крылья размахом в два световых года — это потоки газа, исходящие от гаснущей звезды

Фото: NASA / Flickr

Большое красное пятно — самый сильный атмосферный вихрь в Солнечной системе. Постоянная зона высокого давления, создающая антициклонический шторм на планете Юпитер. Размер этого пятна равен примерно трем диаметрам Земли

Большое красное пятно — самый сильный атмосферный вихрь в Солнечной системе. Постоянная зона высокого давления, создающая антициклонический шторм на планете Юпитер. Размер этого пятна равен примерно трем диаметрам Земли

Фото: NASA / Flickr

Комета Чурюмова/Герасименко, сфотографированная с расстояния 152 км. Европейское космическое агенство изучает этот объект с помощью автоматической межпланетной станции Rosetta и зонда, который впервые в истории сел на поверхность кометы

Комета Чурюмова/Герасименко, сфотографированная с расстояния 152 км. Европейское космическое агенство изучает этот объект с помощью автоматической межпланетной станции Rosetta и зонда, который впервые в истории сел на поверхность кометы

Фото: ESA / Rosetta / Navcam

Композитное изображение следа МКС. Сделано из серии снимков с камеры, установленной на самой Международной космической станции. Космонавты изучают грозы в атмосфере Земли

Композитное изображение следа МКС. Сделано из серии снимков с камеры, установленной на самой Международной космической станции. Космонавты изучают грозы в атмосфере Земли

Фото: NASA / Flickr

Первый космонавт Юрий Гагарин в кабине космического корабля «Восток» перед полетом в космос 12 апреля 1961 года

Первый космонавт Юрий Гагарин в кабине космического корабля «Восток» перед полетом в космос 12 апреля 1961 года

Фото: РИА Новости

Отпечаток ботинка астронавта Базза Олдрина на поверхности Луны. В июле 1969 года американский космический корабль «Аполлон-11» совершил полет, в ходе которого люди впервые совершили посадку на поверхность искусственного спутника Земли

Отпечаток ботинка астронавта Базза Олдрина на поверхности Луны. В июле 1969 года американский космический корабль «Аполлон-11» совершил полет, в ходе которого люди впервые совершили посадку на поверхность искусственного спутника Земли

Фото: NASA

Астронавт НАСА Брюс Маккэндлесс стал первым и единственным человеком, работавшим в открытом космосе в свободном полете, без страховки. В 1984 году он выполнил два выхода в открытый космос, во время которых проводил испытания индивидуальной двигательной установки.

Астронавт НАСА Брюс Маккэндлесс стал первым и единственным человеком, работавшим в открытом космосе в свободном полете, без страховки. В 1984 году он выполнил два выхода в открытый космос, во время которых проводил испытания индивидуальной двигательной установки.

Фото: NASA / Flickr

Астронавты в открытом космосе во время технического обслуживания космического телескопа Hubble

Астронавты в открытом космосе во время технического обслуживания космического телескопа Hubble

Фото: NASA

Астронавты Джон Грюнсфелд и Эндрю Фейстел (в отражении) в открытом космосе во время технического обслуживания космического телескопа Hubble

Астронавты Джон Грюнсфелд и Эндрю Фейстел (в отражении) в открытом космосе во время технического обслуживания космического телескопа Hubble

Фото: NASA

Вид на Международную космическую станции с шаттла Discovery. Параметры станции: длина 51 м, ширина вместе с фермами — 109 м, высота — 20 м, вес — 417,3 тонны

Вид на Международную космическую станции с шаттла Discovery. Параметры станции: длина 51 м, ширина вместе с фермами — 109 м, высота — 20 м, вес — 417,3 тонны

Фото: Nasa / Reuters

Астронавт Николь Стотт во время выхода в открытый космос на фоне солнечных панелей Международной космической станции

Астронавт Николь Стотт во время выхода в открытый космос на фоне солнечных панелей Международной космической станции

Фото: Nasa / Reuters

Грузовой космический корабль Dragon подлетает к МКС на фоне ночного города. Он является единственным в мире грузовым кораблем, возвращающим грузы с МКС на Землю

Грузовой космический корабль Dragon подлетает к МКС на фоне ночного города. Он является единственным в мире грузовым кораблем, возвращающим грузы с МКС на Землю

Фото: Олег Кононенко / «Роскосмос»

Техническое обслуживание российского корабля «Союз» после обнаружения просверленной дыры в его обшивке

Техническое обслуживание российского корабля «Союз» после обнаружения просверленной дыры в его обшивке

Фото: Сергей Прокопьев / «Роскосмос»

Астронавт НАСА Крис Кэссиди фотографирует Землю с борта МКС

Астронавт НАСА Крис Кэссиди фотографирует Землю с борта МКС

Фото: Nasa / Reuters

Вид на Землю с борта МКС. Скорость станции составляет около 28000 км/час, что дает возможность встречать на борту 16 рассветов и закатов за земные сутки

Вид на Землю с борта МКС. Скорость станции составляет около 28000 км/час, что дает возможность встречать на борту 16 рассветов и закатов за земные сутки

Фото: Nasa / Reuters

Спускаемая капсула корабля «Союз МС-02» с экипажем МКС Андреем Борисенко и Сергеем Рыжиковым из России и астронавтом НАСА Робертом Шейном Кимброу приземляется в степи Казахстана

Спускаемая капсула корабля «Союз МС-02» с экипажем МКС Андреем Борисенко и Сергеем Рыжиковым из России и астронавтом НАСА Робертом Шейном Кимброу приземляется в степи Казахстана

Фото: Kirill Kudryavtsev / AP

Готовящаяся к старту ракета-носитель «Союз-ФГ» с экипажем МКС на фоне суперлуния 14 ноября 2016 года

Готовящаяся к старту ракета-носитель «Союз-ФГ» с экипажем МКС на фоне суперлуния 14 ноября 2016 года

Фото: Dmitri Lovetsky / AP

Автомобиль Tesla Roadster, который был запущен в космос компанией SpaceX 6 февраля 2018 года при испытании ракеты Falcon Heavy

Автомобиль Tesla Roadster, который был запущен в космос компанией SpaceX 6 февраля 2018 года при испытании ракеты Falcon Heavy

Фото: SpaceX

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Фото Сатурна, подсвеченного Солнцем сзади, сделанное космическим аппаратом Cassini

Фото: NASA / Flickr

Композитное изображение, сделанное из нескольких кадров. Международная космическая станция (МКС) проходит по диску Солнца во время частичного затмения

Фото: Joel Kowsky / NASA

Телескопу Hubble удалось снять туманность, которую астрономы назвали «бабочкой». Ее крылья размахом в два световых года — это потоки газа, исходящие от гаснущей звезды

Фото: NASA / Flickr

Большое красное пятно — самый сильный атмосферный вихрь в Солнечной системе. Постоянная зона высокого давления, создающая антициклонический шторм на планете Юпитер. Размер этого пятна равен примерно трем диаметрам Земли

Фото: NASA / Flickr

Комета Чурюмова/Герасименко, сфотографированная с расстояния 152 км. Европейское космическое агенство изучает этот объект с помощью автоматической межпланетной станции Rosetta и зонда, который впервые в истории сел на поверхность кометы

Фото: ESA / Rosetta / Navcam

Композитное изображение следа МКС. Сделано из серии снимков с камеры, установленной на самой Международной космической станции. Космонавты изучают грозы в атмосфере Земли

Фото: NASA / Flickr

Первый космонавт Юрий Гагарин в кабине космического корабля «Восток» перед полетом в космос 12 апреля 1961 года

Фото: РИА Новости

Отпечаток ботинка астронавта Базза Олдрина на поверхности Луны. В июле 1969 года американский космический корабль «Аполлон-11» совершил полет, в ходе которого люди впервые совершили посадку на поверхность искусственного спутника Земли

Фото: NASA

Астронавт НАСА Брюс Маккэндлесс стал первым и единственным человеком, работавшим в открытом космосе в свободном полете, без страховки. В 1984 году он выполнил два выхода в открытый космос, во время которых проводил испытания индивидуальной двигательной установки.

Фото: NASA / Flickr

Астронавты в открытом космосе во время технического обслуживания космического телескопа Hubble

Фото: NASA

Астронавты Джон Грюнсфелд и Эндрю Фейстел (в отражении) в открытом космосе во время технического обслуживания космического телескопа Hubble

Фото: NASA

Вид на Международную космическую станции с шаттла Discovery. Параметры станции: длина 51 м, ширина вместе с фермами — 109 м, высота — 20 м, вес — 417,3 тонны

Фото: Nasa / Reuters

Астронавт Николь Стотт во время выхода в открытый космос на фоне солнечных панелей Международной космической станции

Фото: Nasa / Reuters

Грузовой космический корабль Dragon подлетает к МКС на фоне ночного города. Он является единственным в мире грузовым кораблем, возвращающим грузы с МКС на Землю

Фото: Олег Кононенко / «Роскосмос»

Техническое обслуживание российского корабля «Союз» после обнаружения просверленной дыры в его обшивке

Фото: Сергей Прокопьев / «Роскосмос»

Астронавт НАСА Крис Кэссиди фотографирует Землю с борта МКС

Фото: Nasa / Reuters

Вид на Землю с борта МКС. Скорость станции составляет около 28000 км/час, что дает возможность встречать на борту 16 рассветов и закатов за земные сутки

Фото: Nasa / Reuters

Спускаемая капсула корабля «Союз МС-02» с экипажем МКС Андреем Борисенко и Сергеем Рыжиковым из России и астронавтом НАСА Робертом Шейном Кимброу приземляется в степи Казахстана

Фото: Kirill Kudryavtsev / AP

Готовящаяся к старту ракета-носитель «Союз-ФГ» с экипажем МКС на фоне суперлуния 14 ноября 2016 года

Фото: Dmitri Lovetsky / AP

Автомобиль Tesla Roadster, который был запущен в космос компанией SpaceX 6 февраля 2018 года при испытании ракеты Falcon Heavy

Фото: SpaceX

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