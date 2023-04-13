В 2022 году в Ставропольском крае побывало 7,9 млн туристов

Благодаря новым методам анализа с применением цифровизации, удалось установить, что в 2022 году на Ставрополье побывали 7,9 млн туристов, сообщает «Победа26» со ссылкой на замминистра туризма Елену Шконду.

Более точную информацию о количестве туристов удалось получить с помощью реализации проекта «Цифровой туризм». Так, стало понятно, что около 3,7 млн гостей региона останавливались в крае на несколько дней. Большая часть отдыхающих остается в регионе на срок около 14 дней.

Это показатель того, что мы возвращаемся к прежней базе, когда к нам приезжали лечиться на две недели»,— прокомментировала журналистам заместитель министра туризма и оздоровительных курортов Ставрополья Елена Шконда.

Анастасия Назарова