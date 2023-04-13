Жителя Анапы задержали за нападение с ножом на продавщицу

В Анапе неизвестный мужчина напал на продавщицу. Задержать преступника полицейским помогли местные жители, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Неизвестный мужчина вошел в помещение хозяйственного магазина, напал на женщину-продавца и, угрожая ей предметом, внешне схожим с ножом, попытался забрать из кассы деньги. Прохожие услышали крики о помощи. Они помешали мужчине скрыться и удерживали его до приезда полицейских.

Приехавшие правоохранители задержали мужчину и доставили в отдел полиции. На него завели уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). Ему грозит до 10 лет лишения свободы. На период предварительного следствия его заключили под стражу.

11 апреля подобный случай произошел в Геленджике. Мужчина, используя предмет, конструктивно схожий с пистолетом, напал на охранника и продавца аптеки. Он похитил из кассы 2,5 тыс. руб. и скрылся. Его ищут полицейские.

Татьяна Ручкина

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