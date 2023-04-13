Депутата госсовета Удмуртии Виктора Дьякова предложили включить в состав Молодежного парламента при Госдуме РФ

Кандидатуру депутата госсовета Удмуртии Виктора Дьякова предложили включить в состав Молодежного парламента при Госдуме России. Соответствующее решение приняли 10 апреля в ходе заседания постоянной комиссии по физической культуре и молодежной политике, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

Как отметил вице-спикер республиканского парламента Иван Черезов, господин Дьяков зарекомендовал себя как молодой человек с активной гражданской позицией. Напомним, ранее он добровольно отправился в трехмесячную командировку в зону СВО.

Окончательное решение о включении кандидатуры Виктора Дьякова в состав Молодежного парламента при Госдуме депутаты примут в ходе сессии республиканского парламента.