Депутата госсовета Удмуртии Виктора Дьякова предложили включить в состав Молодежного парламента при Госдуме РФ

Кандидатуру депутата госсовета Удмуртии Виктора Дьякова предложили включить в состав Молодежного парламента при Госдуме России. Соответствующее решение приняли 10 апреля в ходе заседания постоянной комиссии по физической культуре и молодежной политике, сообщает пресс-служба республиканского парламента.
Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии
Как отметил вице-спикер республиканского парламента Иван Черезов, господин Дьяков зарекомендовал себя как молодой человек с активной гражданской позицией. Напомним, ранее он добровольно отправился в трехмесячную командировку в зону СВО.
Окончательное решение о включении кандидатуры Виктора Дьякова в состав Молодежного парламента при Госдуме депутаты примут в ходе сессии республиканского парламента.