Уникальный прибор для диагностики заболеваний ЖКТ разрабатывают инженеры из Удмуртии

Инженеры Ижевского радиозавода из Удмуртии совместно с учеными Московского государственного университета разрабатывают оборудование, которое поможет врачам проводить диагностику заболеваний желудочно-кишечного тракта. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vk.com, Александр Бречалов Фото: vk.com, Александр Бречалов

Как рассказал главный внештатный гастроэнтеролог минздрава Удмуртии Алексей Бессонов, оборудование позволит врачам проводить дыхательный водородный тест, который помогает выявить нарушения микрофлоры тонкого кишечника, являющиеся причиной непереносимости ряда веществ. Это поможет быстрее поставить пациенту диагноз и начать лечение. В России аналогов прибора нет.

В настоящее время макеты оборудования проходят испытания в лаборатории МГУ. Затем их направят на клинические испытания в Сеченовский университет. Как только прибор поступит в серийное производство, он может быть закуплен для использования в медицинские организации.