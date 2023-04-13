Объем складских помещений, предназначенных для прямой аренды, сократился вдвое

Объем складских площадей, предлагаемых в прямую аренду, сократился почти вдвое, составив 0,8%. Такие данные приводит консалтинговая компания NF Group. Суммарный объем сделок с качественной складской недвижимостью в Петербурге и Ленобласти в первом квартале снизился на 25% по сравнению с прошлогодними значениями — до 102 тыс. кв. м без учета продлений текущих контрактов. Основной спрос обеспечили компании-дистрибьюторы: на их долю пришлось 62% сделок.

По мнению экспертов, в 2023 году одним из драйверов роста количества сделок будет в том числе покупка активов зарубежных компаний, ушедших из России. Показатель вакантности составил 1,6% (75,7 тыс. кв. м) с учетом субаренды. По расчетам аналитиков компании, в текущем году объем свободных складов вероятнее всего продолжит сокращаться. Исправить ситуацию сможет ввод в эксплуатацию спекулятивных складских комплексов во втором полугодии.

Диапазон запрашиваемых ставок аренды на сухой склад класса А составил 5 300 – 6 700 руб./кв. м/год (без учета OPEX и НДС). «По причине отсутствия новых спекулятивных объектов сохраняющийся спрос на рынке Санкт-Петербурга привел к снижению объема свободных площадей, предлагаемых в прямую аренду. <...> Ситуация может начать меняться лишь во второй половине года, если компании, уходящие с российского рынка, продолжат освобождать склады, а в запланированных к вводу спекулятивных объектах сохранятся свободные площади», — прокомментировал руководитель отдела складской и индустриальной недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге Илья Князев.

Надежда Ярмула

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте