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обновлено 09:35

Более 30 учащихся обратились за медпомощью после распыления газового баллончика в школе на Алтае

В Алтайском крае 32 ребенка в возрасте 11-12 лет обратились за медицинской помощью после распыления газового баллончика с перцем в школе Бийского района. Об этом «Ъ-Сибирь» рассказали в пресс-службе регионального минздрава, отметив, что пять школьников госпитализированы в детскую больницу, они находятся в состоянии средней степени тяжести. На месте работают пять бригад скорой помощи.

Краевое управление СКР организовало доследственную проверку. В ходе нее будет дана оценка действиям персонала образовательного учреждения, рассказали в следственном ведомстве. Ход проверки находится на контроле прокуратуры.

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Илья Николаев

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