Суд отказался продлить расследование в отношении экс-главы «Нафтогаза»

Высший антикоррупционный суд Украины отказался удовлетворить ходатайство следствия о продлении досудебного расследования в отношении бывшего главы правления «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева. Срок расследования заканчивается 19 апреля, передает «Экономическая правда». К этому сроку следствие должно либо передать обвинительный акт в суд, либо закрыть дело.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Коболев

Фото: Александр Максименко / РИА Новости Андрей Коболев

Фото: Александр Максименко / РИА Новости

19 января Национальное антикоррупционное бюро Украины обвинило господина Коболева в растрате. Утверждалось, что он на посту главы «Нафтогаза» незаконно выписал себе премию на сумму, эквивалентную $10 млн. Глава компании назначил ее себе за положительное для Украины решение в судебном споре с «Газпромом». 1 марта суд назначил господину Коболеву залог в 229 млн гривен ($6,2 млн). Ему запретили покидать Киев.

Леонид Уварчев