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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прилетит с рабочим визитом Тюмень

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг, 13 апреля, прилетит в Тюмень и проведет несколько рабочих встреч. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области. В мероприятиях также примут участие федеральные министр науки и высшего образования Валерий Фальков и министр энергетики Николай Шульгинов.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Председатель правительства РФ планирует посетить областной физико-математической школе, одно из ведущих промышленных предприятий региона, а также лабораторно-исследовательский центр.

В графике господина Мишустина также встреча с губернатором Тюменской области Александром Моором.

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