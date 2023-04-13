«Вредоносность пестицидов многократно преувеличена»

Федеральный научный центр гигиены имени Ф. Ф. Эрисмана рекомендовал к регистрации пестициды на основе хлорпирифоса. Сейчас они запрещены в странах ЕС, а также в США, Австралии, Аргентине, Таиланде и на Тайване из-за риска для здоровья людей. С 2015 года ФНЦГ имени Эрисмана рекомендует к регистрации пестициды на основе хлорпирифоса для сахарной свеклы, зерновых колосовых культур, рапса и сои, так как в пищу используются только продукты их переработки. А в 2022 году специалисты центра подготовили экспертные заключения по токсиколого-гигиенической оценке пестицидов на основе хлорпирифоса с рекомендациями о государственной регистрации сроком на 10 лет. О том, насколько вредоносны пестициды на основе хлорпирифоса и почему эти препараты разрешают применять в России,— «Ъ-Кубань» рассказал генеральный директор АО «Щелково Агрохим» Салис Каракотов.



Салис Каракотов

Фото: предоставлено автором

«На Западе есть свои особенности по запрету введенных в оборот пестицидов, в России — свои. Говорить о том, что препараты на основе хлорпирифоса являются вредоносными, было бы неверно, поскольку они активно применяются для защиты различных культур от целого ряда насекомых-вредителей. Ограничивать их стали несколько лет назад по спектру применения. Из разрешенного списка, в частности, убрали применение препаратов с хлорпирифосом на культурах, которые непосредственно идут в человеческую еду. В частности, виноград, плодовые культуры, на которых он активно применялся многие десятилетия по всему миру.

Часто бывает так, что ограничения вводят спонтанно. Они являются сигналом от представителей организаций, которые борются за окружающую среду. Но иногда эти ограничения оказываются неоправданными.

В России препараты на основе хлорпирифоса применяют и сегодня — в частности, на зерновых культурах, сахарной свекле и других, которые исключают прямое применение в пище человека.

Процесс регистрации препаратов в сельском хозяйстве происходит непрерывно. Постоянно появляются все новые продукты от различных компаний.

Вредоносность пестицидов вообще многократно преувеличена. Преувеличение имеет целью привлечь сиюминутное внимание борцов за экологию. Для того, чтобы на этой волне можно было решать свои частные задачи. Те, кто кричат об их вредоносности, совершенно не знают правил и порядка регистрации, введения в оборот этих препаратов. Список разрешенных препаратов к применению на территории России формируется на основе исследований по всем видам токсикологии на уровне тех знаний, которые есть на сегодняшний день. Исследования проводятся полностью для человека, для теплокровных, для птиц, пчел, рыб. Изучается максимально допустимый уровень в остатках урожая и в продуктах сельхозкультур. По мере появления новых знаний вводятся минимальные ограничения — как в случае с хлорпирифосом.

Поэтому нельзя утверждать, что пестициды вредоносны. Препараты имеют ограничения, которые нужно соблюдать. Если те или иные препараты не соответствуют ограничениям, тогда они просто не попадают в список разрешенных к применению. И вот тогда их можно считать опасными».

Читайте нас в Telegram