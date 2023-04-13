В Челябинске возбудили дело на водителя трамвая, насмерть сбившего пешехода

В Челябинске против водителя трамвая, насмерть сбившего 70-летнюю горожанку, возбудили уголовное дело. Ему вменяют нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Ход расследования контролирует прокуратура, сообщают в надзорном ведомстве региона.

Трагедия произошла днем 9 апреля на улице Горького рядом с остановкой «5 декабря». По предварительным данным, 30-летний водитель трамвая маршрута №18 совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате погибла 70-летняя местная жительница.