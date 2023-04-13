За два года мэрия Уфы направит 2 млрд рублей на обновление общественных мест

В течение 2023 – 2024 годов администрация Уфы планирует обновить половину всех общественных городских пространств. На эти цели из федерального, республиканского и муниципального бюджетов будет выделено около 2 млрд руб., сообщил глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев на совещании по развитию внутреннего и въездного туризма.

«Это рекордная сумма для нашей столицы»,— заявил Ратмир Мавлиев.

Также он заявил о планах по строительству на набережной реки Белой речного вокзала. По данным администрации, в прошлом году водным транспортом воспользовались порядка 80 тыс. человек, отмечается увеличение туристического потока.

Влада Шипилова

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