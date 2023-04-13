Кубань заняла девятое место по средним ценам на услуги сферы красоты и здоровья

По средней стоимости услуг в сфере красоты и здоровья Краснодарский край занял девятое место. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование маркетплейса услуг YouDo.com и МТС-банка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

На Кубани средняя стоимость самых популярных услуг в этих сферах составляет 8–9,9 тыс. руб. Девятое место с регионом делят Башкортостан и Челябинская область.

Самые дорогие оздоровительные и beauty-услуги в Москве и Московской области (15,6 тыс. руб.), Ростовской области (14,3 тыс. руб.) и в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (13,8 тыс. руб.). В топ-5 также вошли Свердловская и Новосибирская области и Татарстан — 10,9–12,6 тыс. руб.

В среднем по России стоимость самых популярных услуг за год увеличилась на 21% и составила на март 8,3 тыс. руб. При расчете учитывалась стоимость услуг фитнес-тренера, диетолога, нутрициолога, косметолога и beauty-мастера.

Татьяна Ручкина

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