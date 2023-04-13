Соучредитель структур СГ «Развитие» построит ателье в Нагорном

Соучредитель компаний строительной группы «Развитие» Александр Равцов получил разрешение на строительство ателье в Перми на ул. Чердынской, 2а. Информация об этом указана в реестре разрешений на строительство на сайте краевого минимущества. Разрешительная документация была выдана министерством Александру Равцову 24 января. Здание ателье разместится рядом с малоэтажным жилым домом на земельном участке в 6,3 тыс. кв. м. По данным кадастровой карты, площадка предназначена под бытовое обслуживание.

В СГ «Развитие» не стали комментировать проект Александра Равцова, пояснив, что участок на ул. Чердынской, 2а, был приобретен физическим лицом.

СГ «Развитие» является девелопером таких объектов, как ЖК Balance на ул. Карпинского, 99г, Prime на ул. Окулова, 20, ЖК «Экран» на ул. Ласьвинской, 15, и других. Руководитель группы — Алексей Раев, директор — Евгений Равцов, сын Александра Равцова. По данным Kartoteka.ru, Александр Равцов является владельцем компаний группы «Развитие» ООО СЗ «Новострой-14», ООО СЗ «Камские огни», ООО СЗ «Интер-Инвест-Строй», ООО СЗ «Экострой», ООО «Техпроект». В одних структурах господин Равцов единственный учредитель, а в других имеет доли вместе с бизнес-партнерами Георгием и Николаем Кочкиными, Николаем Булатовым, Артемом Стариковым и другими.