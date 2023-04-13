ЮВЖД нарастила перевозки контейнеров в первом квартале 2023-го на 3%

В январе-марте 2023 года на Юго-Восточной железной дороге (ЮВЖД, филиал РЖД; управляет железными дорогами в Воронежской, Белгородской, Волгоградской, Ростовской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Липецкой, Саратовской, Пензенской областях) во всех видах сообщения перевезли свыше 25 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU, двадцатифутовый эквивалент — условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств). Это на 3% больше, чем в первом квартале 2022-го, рассказали в пресс-службе ЮВЖД. Во внутреннем сообщении было отправлено 12,7 тыс. ДФЭ — на 11,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В экспортном сообщении отправлено 12,4 тыс. ДФЭ — почти в 1,6 раза больше, чем в январе-марте 2022-го.

Количество груженых контейнеров во всех видах сообщения увеличилось на 8,2% и составило более 21,3 тыс. ДФЭ. В них перевезли почти 533,3 тыс. т грузов. Наиболее существенно увеличились перевозки жмыхов — в 16 раз, до 3 тыс. ДФЭ. Вдвое выросли перевозки в категории "остальные продовольственные товары" — до 3,4 тыс. ДФЭ. Перевозки черных металлов, а также химикатов и соды, напротив, сократились — на 15,4% (до 14,3 тыс. ДФЭ) и на 12,8% (428 ДФЭ) соответственно.

Мария Старикова

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