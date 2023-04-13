Минэкологии региона предупреждает о смоге в Челябинске из-за природных пожаров

В Челябинске и некоторых районах области 13 апреля может наблюдаться «дымка» и ощущаться запах гари, сообщает министерство экологии региона. По данным ведомства, это связано с ландшафтными пожарами в городе и за его пределами.

Промышленным предприятиям направлены уведомления о необходимости выполнения мероприятий по дополнительному снижению негативного воздействия на воздух, чтобы не допустить ухудшения ситуации.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», с 12 апреля в Челябинской области введен особый противопожарные режим.