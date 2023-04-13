В Иркутской области задержаны лжецелительницы, похитившие у пенсионерки 500 тыс. рублей и золотые украшения

Лжецелительницы, которые обманули красноярскую пенсионерку, задержаны в Иркутской области. Об этом сообщил портал МВД.медиа.

По данным ведомства, в полицию Красноярска обратилась 70-летняя жительница краевого центра с заявлением о том, что неизвестные похитили у нее 500 тыс. руб. и золотые украшения на сумму 200 тыс. руб. Стражи порядка выяснили, что на улице к потерпевшей подошла незнакомая женщина и в ходе разговора сообщила, что у пенсионерки имеются проблемы со здоровьем, и предложила вылечить с помощью магического обряда.

В это время к ним подошла другая прохожая, которая стала благодарить женщину за то, что та якобы вылечила ее мать. Во время беседы пенсионерка почувствовала себя плохо, и незнакомки предложили проводить ее до дома. По дороге злоумышленницы уговорили ее в необходимости проведения обряда исцеления, для которого необходимы деньги и золотые изделия.

Пожилая женщина поднялась в квартиру, взяла свои накопления и драгоценности и передала их лжецелительнице. После проведения обряда она сказала, что бабушке надо вернуться в свой дом, умыться и спуститься за своими вещами. Пенсионерка так и сделала, а когда вышла, на улице никого не было.

Следствие установило, что к афере причастны ранее судимые 66-летняя мать и ее 36-летняя дочь, проживающие в Иркутской области. Подозреваемых задержали и доставили в Красноярск. Расследование установило, что золотые изделия женщины продали за 45 тыс. руб., а полмиллиона рублей успели потратить.

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Илья Николаев