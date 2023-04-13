По требованию прокуратуры отстранен от должности замглавы Кировского района в Новосибирске

Кировским районным судом по требованию прокуратуры принято решение о временном отстранении Александра Шишкина от занимаемой им должности заместителя главы Кировского района Новосибирска. Ранее ему было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Следователи необходимых мер в виде временного отстранения обвиняемого от занимаемой должности не приняли, считают в региональной прокуратуре. В связи с чем ведомство направило ходатайство в суд, требование прокурора было удовлетворено.

Заместитель главы Кировского района Александр Шишкин был задержан в апреле 2023 года. По данным суда, в настоящее время он находится под стражей. В отношении чиновника возбуждены два уголовных дела – за получение взятки.

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Лолита Белова