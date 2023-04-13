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В Арамили простятся с бойцом ЧВК «Вагнер», погибшим в ходе спецоперации на Украине

В Арамили (Свердловская область) состоится церемония прощания с 27-летним бойцом ЧВК «Вагнер» Дмитрием Власкиным, погибшим в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом пишет Е1.ru со ссылкой на администрацию уральского города. Его похоронят с воинскими почестями.

Семья погибшего рассказала изданию, что Дмитрия Власкина завербовали в частную военную компанию из колонии. По словам родственницы уральца, он «не захотел отсиживаться» и решил пойти «защищать родину».

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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