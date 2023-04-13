Бывший начальник колонии в Кузбассе осужден на пять лет за растрату

Новокузнецкий районный суд признал виновными 49-летнего бывшего начальника ФКУ ЛИУ-16 ГУФСИН России по Кемеровской области и 53-летнего бывшего директора коммерческой фирмы из Новокузнецка — первого в растрате в особом крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), второго – в пособничестве в совершении этой растраты (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Бывший руководитель колонии приговорен к 5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, с выплатой штрафа в размере 500 тыс. руб. и лишением специального звания, бывшему руководителю фирмы назначено наказание - 4 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, с выплатой штрафа в размере 400 тыс. руб., сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кемеровской области. В счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, на имущество обвиняемых наложен арест на 1,6 млн руб.

С мая 2017 года по май 2019 действовали контракты, заключенные между ФКУ ЛИУ-16 и коммерческой организацией, возглавляемой вторым осужденным, на откачку жидких бытовых отходов. В исправительном учреждении, расположенном в поселке Абагур Лесной под Новокузнецком, не было централизованной системы канализации. Однако, как установили следствие и суд, фактически работы по откачке выполнялись в меньших объемах, чем отражалось в актах выполненных работ.

Всего исполнитель получил от исправительного учреждения более 4,5 млн руб., при этом на сумму более 2 млн руб., как подсчитало следствие, услуги фактически оказаны не были. Для установления этого были проведены экономическая и бухгалтерская экспертизы, следователь изучил записи с камер видеонаблюдения, установленных около территории исправительного учреждения. Кроме того, были проведены следственные эксперименты по определению фактического времени, требуемого на закачку отходов в ассенизаторскую машину. После чего проверено, соответствовало ли это тому времени, в течение которого специализированная техника производила работы в соответствии с имеющимися видеозаписями. Кроме того, в рамках расследования уголовного дела были доказаны приятельские взаимоотношения между обвиняемыми. В ходе следствия обвиняемые вины не признали.

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Игорь Лавренков, Кемерово