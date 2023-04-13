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В Златоусте грузовик врезался в жилой дом и загорелся

Фура врезалась в многоквартирный дом в Златоусте. Погиб один человек, сообщает управление ГИБДД по региону.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в 3:15 ночи 13 апреля на улице 40 лет Победы. Водитель грузового автомобиля Scania с полуприцепом при неустановленных обстоятельствах во время спуска не справился с управлением, выехал за пределы и врезался в жилой пятиэтажный дом. Затем грузовик загорелся. Огонь повредил балкон одной их квартир на втором этаже дома. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства ДТП.

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