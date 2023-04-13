В Добрянском суде представили нового председателя

Председатель Пермского краевого суда Александр Суханкин представил коллективу Добрянского районного суда нового председателя — Владимира Неволина. Указ о его назначении подписал президент РФ Владимир Путин 23 марта 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Пермского краевого суда Фото: пресс-служба Пермского краевого суда

Владимир Неволин долгое время работал в правоохранительных органах, занимал должности следователя ОВД по Добрянскому району, помощника прокурора в прокуратуре Добрянки. В сентябре 2011 года был назначен судьей Пермского районного суда.