Песков: оборонные совещания Путина в Сочи пока не запланированы

Оборонные совещания Владимира Путина в Сочи, традиционно проходящие в мае, пока не запланированы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

«Пока точных планов нет. При необходимости они будут назначены, но пока нет»,— отметил пресс-секретарь президента РФ.

Владимир Путин традиционно дважды в год собирал в Сочи руководство Минобороны, а также важнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса и их главных конструкторов. В 2019 году формат немного изменился, тогда президент РФ начал посещать военные объекты, а встречи посвящались определенному виду или роду войск ВС РФ.

Татьяна Ручкина

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