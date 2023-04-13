Свердловчан стали чаще приглашать на работу в другие страны

За январь-март 2023 года 2,4 тыс. жителей Свердловской области получили предложение работать заграницей. Это примерно на треть больше, чем в аналогичный период прошлого года, следует из исследования hh.ru.

Чаще всего уральцев звали на работу в Казахстан (39%), Беларусь (20%), Узбекистан и Грузию (по 8%), Кыргызстана (5%), Турции и США (по 4%), а также Армении (3%), ОАЭ и Германии (по 2%). При этом речь идет не только об иностранных компаниях, но и российских, работающих за рубежом.

При этом переехать в другой город, регион или страну готовы лишь 22% жителей Свердловской области, кто получил приглашения на работу. В Казахстан готовы переехать 0,7% соискателей, в Грузию – 0,5%, в Беларусь –0,5%, в Турцию – 0,3% и США ¬– 0,3%.

В целом за первый квартал года приглашения на иностранные вакансии получили 95,3 тыс. россиян, что на 52% больше, чем годом ранее. Чаще всего предложения получают соискатели из Москвы (35%), Санкт-Петербурга (13%) и Краснодарского края (4%).

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