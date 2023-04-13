Регионы Сибири к 2023 году ухудшили свои позиции в рейтинге просроченной задолженности населения

Единственный регион Сибирского федерального округа, который к марту 2023 года улучшил платежную дисциплину, стала Республика Тыва, в которой доля просроченной задолженности населения перед банками снизилась за год на 0,22 пп, следует из данных РИА Рейтинга за 2023 год. Регион занял в списке 14 место с долей просрочки – 3,49% (в 2022 году 29 место с долей – 3,71%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В Томской области за год доля просроченной населением задолженности достигла 3,76%, против 3,47% в прошлом году. Регион с 21 места переместился на 26-е.

Новосибирская область по данным на март оказалась в рейтинге 28-й с долей просрочки 3,81% против 3,80% в 2022 году (33 место).

Кемеровская область заняла в рейтинге 40 место с долей просрочки на уровне – 4,4% против 4,3% в 2022-м.

Доля просрочки в Иркутской области составила 4,4% против 3,94% годом ранее. Регион в рейтинге разместился на 46 месте, еще в прошлом году он занимал 42 строчку.

Омская область занимает в рейтинге 59 место с долей просроченной задолженности 4,65% (в 2022 году 62 место с долей 4,3%).

«В начале 2023 года более 90% регионов (79 из 85) характеризовались ухудшением платежной дисциплины населения. Стоит отметить, что на фоне сложностей в экономике можно было бы ожидать и более сильного роста просрочки, однако ситуация в целом развивалась благоприятно», - комментируют эксперты РИА Рейтинг.

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Лолита Белова