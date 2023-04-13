Паломники из Екатеринбурга на спецборте отправились в Иерусалим за Благодатным огнем

Екатеринбургские паломники отправились в Иерусалим, что доставить на Урал частицу Благодатного огня из Храма Гроба Господня. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда святой Екатерины. Делегация отправилась на специальном борте. Перед вылетом их благословил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг).

«Паломники станут свидетелями главного чуда в канун Светлой Пасхи — схождения Благодатного огня. Святыня несет в себе важный смысл — она символизирует жизнь, победу света над тьмой, благословление Господа Бога на еще один год жизни, который дает нам время для добрых дел»,– отметили в пресс-службе Фонды.

Паломникам уже второй год подряд удается лично доставить Благодатный огонь из Иерусалима. До этого святыню привозили в Екатеринбург из Москвы из-за коронавирусных ограничений.

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