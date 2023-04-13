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Коммерсантъ FM
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А вы бы кого «Коммерсантом года» назвали?

Приволжское представительство ИД «Коммерсантъ» в этом году отмечает шестую премию «Коммерсантъ года». По традиции редакция награждает ведущих предпринимателей за их вклад в развитие бизнеса в регионе, новаторские решения в различных секторах рынка и новые проекты премией «Коммерсантъ года». В этом году мы оцениваем вклад компаний за 2021-2022 гг. Есть одна номинация, итог которой зависит только от мнения наших уважаемых пользователей. Принимайте участие в голосовании за номинацию «Выбор зала» и решайте, какие компании и руководители достойны получить эту награду.

Извините, по техническим причинам, результаты первых 52 голосов в результаты не входят. Данные сохранены и мы работаем над решением проблемы.

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