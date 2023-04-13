Экс-помощник Трампа по нацбезопасности Болтон предложил пригласить в НАТО Австралию, Японию и Израиль

Экс-помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон предположил, что НАТО стоит пригласить к себе Австралию, Израиль, Японию и ряд других стран. Также, по его мнению, США и их союзникам нужно нарастить военные расходы до уровня времен экс-президента США Рональда Рейгана. Об этом он заявил в колонке для американской газеты The Wall Street Journal (WSJ).

«Нам стоит реализовать предложение Хосе Марии Аснара (бывшего премьер-министра Испании — "Ъ") о том, чтобы сделать НАТО всемирным, пригласив Японию, Австралию, Израиль и другие страны, приверженные целям расходов НАТО на оборону»,— написал господин Болтон в своей колонке.

Джон Болтон также пишет, что страны НАТО должны нарастить оборонные расходы в соотношении к ВВП до времен президентства Рональда Рейгана (1981—1989 года; около 6% ВВП — «Ъ»). По его мнению, их можно нарастить за счет снижения трат федерального бюджета в других сферах.

Джон Болтон также назвал снабжение Тайваня вооружением одним из самых острых вопросов. Господин Болтон добавил, что США вместе с партнерами в Европе и Азии должны встроить Тайвань в системы коллективной безопасности и увеличить размеры военной помощи.

Джон Болтон занимал пост помощника президента США по национальной безопасности в 2018-2019 годах в администрации экс-президента США Дональда Трампа. В 2019 году его отправили в отставку из-за значительных разногласий с господином Трампом.

Олеся Павленко