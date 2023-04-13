Эр-Рияд и Дамаск готовы наладить консульские контакты и полеты

Саудовская Аравия и Сирия приветствуют начало процедур по возобновлению консульских услуг и полетов между странами. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам переговоров глав МИД Саудовской Аравии и Сирии Фейсала бен Фархана и Фейсала Микдада, которые состоялись в среду, 13 апреля, в Джедде.

Как отмечается, министры также обсудили политическое урегулирование в Сирии и гуманитарные проблемы, с которыми сталкивается эта страна.

В совместном заявлении подчеркивается «важность укрепления безопасности и борьбы с терроризмом во всех его формах», а также важность расширения сотрудничества в борьбе с контрабандой и незаконным оборотом наркотиков. Кроме этого, отмечается «необходимость поддержки сирийских государственных институтов в расширении их контроля над сирийской территорией, а также необходимость положить конец присутствию вооруженных формирований и внешнему вмешательству во внутренние дела Сирии».

Стороны также обсудили необходимые шаги для достижения всеобъемлющего политического урегулирования сирийского кризиса, которое обеспечит национальное примирение и будет способствовать возвращению Сирии в Лигу арабских государств.

Напомним, это первый визит сирийского министра иностранных дел в Саудовскую Аравию за 12 лет. Отношения между странами были заморожены после начала волнений в Сирии в 2011 году. Тогда же было приостановлено членство Сирии в Лиге арабских государств.

Марианна Беленькая