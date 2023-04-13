«Чем лучше человек живет, тем еще лучше хочется»

В Госсовете Татарстана вчера поставили под сомнение достоверность официальной статистики о благосостоянии жителей. Глава фракции КПРФ Хафиз Миргалимов заявил, что никто из его избирателей не получает по 50 тыс. руб. — это размер средней заработной платы в регионе в 2022 году. Он пожаловался, что многие «сводят концы с концами». Его поддержал единоросс Николай Рыбушкин, который предложил изменить методы подсчета, чтобы «не смешивалась зарплата директора и уборщицы». Глава комитета Альберт Хабибуллин, признав, что «иногда оперируем цифрами в какую сторону удобно», призвал депутатов «восхититься республикой».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Вах, Коммерсантъ Фото: Елена Вах, Коммерсантъ

Тему благосостояния жителей Татарстана на заседании комитета Госсовета по госстроительству и местному самоуправлению поднял глава фракции КПРФ Хафиз Миргалимов (является заместителем председателя этого комитета). Депутаты обсуждали отчет о деятельности правительства Татарстан за 2022 год. «52 тыс. руб. — официальная средняя зарплата в Татарстане. Я проехал по 15 районам, меня спрашивают: а кто получает эти 52 тысячи? Мой сын, внук? Работая на тракторе, или нефтяник, или строитель, или водитель трамвая — среди них таких нету»,— сказал коммунист. Он заявил, что жителей Татарстана «не устраивает», как чиновники подсчитывают среднюю зарплату. «Реальная, номинальная, начисленная… Они считают то, что получили на руки»,— рассказал господин Миргалимов. Он отметил, что в ряде районов Татарстана платят по 12-15 тыс. руб. Названия районов он обещал сообщить на сессии Госсовета. Коммунист также пожаловался, что есть задолженность по зарплатам. «А ведь каждый день надо кушать, есть же дети. Это лекарства, питание и т.д.»,— указал господин Миргалимов.

Также Хафиз Миргалимов сообщил, что, согласно его расчетам, в Татарстане около 240–250 тыс. человек являются бедными, то есть имеют доход ниже прожиточного минимума. «Они сводят концы с концами. Нам каждый год говорят, что это всего около 6-7%. Должна же быть какая-то динамика?» — задался он вопросом. Он отметил, что Татарстан по разным параметрам «занимает ведущее место» в России. «Это оно так. Но когда посмотришь задворки, когда спускаешься на тот уровень, где люди живут, я бы сказал, что потеем мы, депутаты. На некоторые вопросы не можем дать ответы»,— пояснил депутат. Также, вспомнив, что Татарстан производит больше всего молочной продукции и сейчас наблюдается ее перепроизводство, Хафиз Миргалимов предложил каждому ребенку «раздать по стакану бесплатного молока».

Заместитель министра экономики Татарстана Олег Пелевин подтвердил, что по итогам 2022 года средняя заработная плата в регионе составила 52 тыс. руб., но есть отрасли, где она выше или ниже. В частности, он заметил, что небольшая заработная плата в тех районах, где в основном работают аграрии. «В Рыбно-Слободском районе средняя зарплата 35,7 тыс. руб.»,— привел он пример.

Вместе с тем господин Пелевин заверил, что в 2022 году зарплаты выросли в среднем почти на 16% и увеличение наблюдалось во всех отраслях. «Реальная зарплата выросла на 1,6%. Несмотря на то, что была высокая инфляция, рост зарплат оказался выше»,— подчеркнул чиновник. При этом в сельском хозяйстве, по его словам, зарплаты выросли в среднем на 18%. «Это очень хорошие результаты, но это не значит, что мы должны успокоиться»,— согласился заместитель министра. Что касается уровня бедности, то, по словам господина Пелевина, за последние годы он снизился с 7,5% до 6%. «У нас уровень бедности один из самых низких. Если сравнивать с общероссийским, то почти в два раза ниже»,— отметил чиновник.

В дискуссию включился член «Единой России», представитель депутатской группы «Татарстан — новый век» Николай Рыбушкин. «Хафиз Гаязович, по статистике я с вами полностью согласен. Здесь надо выходить на Москву, чтобы они изменили подходы в подсчетах. Пока они не изменят, мы всегда будем говорить, что смешивается зарплата директора и уборщицы»,— сказал он.

С этим согласился и глава комитета Альберт Хабибуллин («Единая Россия»), вспомнив, как он прежде работал в Бавлинском районе. «Когда в районах была статистика, мы знали, сколько техничка получала в среднем. Аналитика мощнейшая была, а сейчас такой нет»,— пожаловался он. В связи с этим, считает депутат, «мы иногда оперируем цифрами в какую сторону удобно».

«Как говорят, есть ложь, есть большая ложь, есть статистика»,— ответил ему господин Рыбушкин. «Это было сказано давно и актуально сегодня»,— добавила экс-депутат Валентина Липужина (возглавляет экспертный совет при комитете).

«Человек, чем лучше живет, еще лучше хочется»,— подытожил Альберт Хабибуллин и предложил депутатам «с позиции рядового жителя восхититься своей республикой». «То, что делается, это не так просто: первое место по разным показателям. Это та ежедневная работа, которая ведется в том числе и правительством»,— объяснил он.

На этом обсуждение отчета правительства была завершено.

Кирилл Антонов