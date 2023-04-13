«Отыграли ту просадку»

В Татарстане к апрелю 2023 года не распроданы почти три четверти строящегося жилья. Реализация квартир по сравнению с благоприятным 2021 годом сократилась вдвое. На «затоваривание» рынка жилья, которое происходит по всей России, обратил внимание президент РФ Владимир Путин. Глава федерального Минстроя Ирек Файзуллин предложил застройщикам снизить цены. Однако участники рынка Татарстана к такому варианту не готовы. Цены на первичном рынке «невозможно снизить», они уже «зашиты в финансовую модель», говорят риелторы. Застройщики утверждают, что «просадка» была раньше, а теперь все идет по плану, и заявляют о намерении еще увеличивать объемы строительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Татарстане, по данным на апрель 2023 года, строится 2,15 млн кв. м нового жилья. Согласно порталу «Дом.РФ» (агентство ипотечного жилищного кредитования), застройщикам удалось реализовать только 26% этой площади, или 561 тыс. кв. м, на 74,3 млрд руб. 74% возводимой площади (1,59 млн кв. м) остаются нераспроданными, в том числе по 287 тыс. кв. м продажи еще не открылись.

«Дом.РФ» уточняет, что средняя цена 1 кв. м в строящихся домах в республике составляет 132,4 тыс. руб.

Реализация квартир в строящихся домах в регионе сейчас хуже, чем в прежние годы. Так, к апрелю 2022 года застройщики продали 42% возводимого жилья (856 тыс. кв. м), а к апрелю 2021 года — 51% (1,1 млн кв. м).

По данным «Дом.РФ», в Татарстане наибольшие объемы строительства у компании «Суварстроит» — 219 тыс. кв. м, из которых продано лишь 16%. У СМУ-88 реализовано 37% от 217 тыс. кв. м возводимых квартир. У «Ак барс дома» — 24% от 164 тыс. кв. м, у «Унистроя» — 35% от 149 тыс. кв. м, у «Талана» — 30% от 131 тыс. кв. м, у ТСИ — 33% от 100 тыс. кв. м.

В целом по России объемы нераспроданного жилья составили 69% всей возводимой площади. Реализовано лишь 30,6 млн кв. м из 98,5 млн кв. м. Годом ранее проданная площадь в строящихся домах в РФ составляла 41% (38,8 млн кв. м), в 2021 году — 44% (41,4 млн кв. м).

По итогам 2022 года в Татарстане возвели 3,09 млн кв. м жилья. Это на 2,7% больше, чем годом ранее. В том числе было построено 99 многоквартирных домов общей площадью 783,4 тыс. кв. м, а также 16,3 тыс. индивидуальных жилых домов (2,2 млн кв. м). По программе социальной ипотеки построено 33 жилых дома общей площадью 107,2 тыс. кв. м. По объему ввода жилья Татарстан лидирует в Приволжском федеральном округе и занимает шестую строчку среди регионов РФ. В 2023 году в Татарстане планируется сдать 2,83 млн кв. м жилья. По данным Росстата за 2022 год в РФ ввели 102,7 млн кв. м жилой недвижимости, что стало рекордом для постсоветской России.

На этой неделе Владимир Путин заявил, что на рынке недвижимости наблюдается переизбыток предложения. «Как вы знаете, в прошлом году наши строители вышли на рекордные объемы ввода жилья. Однако видно также, что на рынке недвижимости начинают возникать и определенные дисбалансы: происходит так называемое затоваривание, что в дальнейшем может привести к сокращению стройки»,— указал глава государства. Владимир Путин сообщил о необходимости поддерживать устойчивый спрос на жилье.

А вчера глава Минстроя РФ, в прошлом министр строительства Татарстана Ирек Файзуллин предложил застройщикам снизить цены на жилье. «Некоторым застройщикам хочется задать вопрос: не хотите ли снизить цены немножко, чтобы продалось?» — сказал он, выступая на XXIV Ясинской международной научной конференции (цитата по «РИА Новости»).

«В феврале–апреле прошлого года резко возросла ключевая ставка. В связи с этим повысились кредиты, стоимость ипотеки. Поэтому произошло замедление темпов роста ипотечного кредитования»,— объяснил вчера заместитель министра экономики Татарстана Олег Пелевин. По его словам, «3,5 месяца мы потеряли с точки зрения оптимальной реализации жилья». Он добавил, что сейчас «ситуация иная», но власти намерены «максимально стимулировать» население на покупку жилья.

Гендиректор ООО «Ваш надежный риелтор и НЛБ», вице-президент гильдии риелторов Татарстана Андрей Савельев считает, что застройщики вряд ли снизят цену. «Уже все зашито в финансовую модель, и цены снизить невозможно. Но различные акции и скидки были и в прошлом году, и сейчас будут»,— говорит эксперт. Ситуацию на рынке жилья он назвал «парадоксальной»: «Строящиеся квартиры дороже, чем уже готовые». В то же время, по его словам, такие квартиры «все равно покупают». «Количество сделок в марте было больше, чем в феврале. Рынок оживает, но ситуация пока еще сложная. Особенно было тяжело в 2022 году, когда количество сделок падало в восемь-девять раз из-за увеличения ставок ипотеки и повышения цен в 2021 году»,— указал господин Савельев. Он прогнозирует, что «рынок потихонечку продолжит оживать и привыкнет к ценам».

«По итогам прошлого года было заметно, что продажи просели, и просели заметно. Такого результата стоило ожидать, когда в течение полугода рынок был фактически выключен. Стройка же в это время не останавливалась, девелоперы, несмотря на сложности, запускали новые проекты»,— рассказал „Ъ“ директор группы компаний СМУ-88 Наиль Галеев. В то же время он отметил, что в его компании «уже отыграли ту просадку». «Продажи идут планово, в том коридоре, который запланирован эскроу-счетами. Возможно, это связано с тем, что наши проекты обычно находятся несколько выше средней стоимости рынка, а самые заметные колебания происходят как раз в массовом сегменте»,— сказал он. Господин Галеев заверил, что в СМУ-88 планируют «наращивать объемы и запускать новые проекты как в Казани, так и за пределами Татарстана».

Кирилл Антонов