X5 Group открыла первые магазины «Чижик» в Казани

Ритейлер X5 Group в среду открыла в Казани два первых магазина «Чижик», работающих в формате «жесткого дискаунтера». Торговые точки появились на проспекте Победы, 90Б и улице Белинского, 18. До сих пор сеть не была представлена в Татарстане.

Ассортимент магазинов включает порядка 750 наименований продукции, более 400 из которых - собственные торговые марки. Как утверждает ритейлер, сеть предлагает товары «без лишних наценок».

Компания 7 апреля открыла распределительный центр «Чижик» в Казани, позволяющий обеспечивать товарами до 250 магазинов сети. Предполагается, что количество магазинов «Чижик» в Татарстане будет увеличиваться – до конца года сеть планирует открыть торговые точки в Набережных Челнах. Всего в Татарстане и Чувашии в оставшийся период 2023 заработают еще 45 магазинов «Чижик».

Полина Петрова, "Ъ-Казань"