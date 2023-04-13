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Объем воронежской областной адресной инвестиционной программы на ближайшие пять лет может составить 90 млрд рублей

С 2023 по 2027 год в рамках областной адресной инвестиционной программы (ОАИП) Воронежской области предусмотрено финансирование строительства 333 объектов на общую сумму свыше 90 млрд руб. Такие данные озвучил губернатор Воронежской области Александр Гусев в докладе о результатах деятельности правительства региона за 2018-2022 годы на заседании воронежской облдумы. Это составляет 132% к уровню предыдущего пятилетнего периода.

С 2018 по 2022 год, по информации господина Гусева, на строительство и реконструкцию объектов в рамках ОАИП направлено 69 млрд руб., в том числе 40 млрд руб. — из областного и местных бюджетов. Построены или реконструированы 74 объекта образования (в том числе 27 школ и 47 дошкольных учреждений, 62 объекта здравоохранения (четыре больницы, пять поликлиник, 53 фельдшерско-акушерских пункта и амбулатории), 99 объектов физкультуры и спорта, 13 объектов культуры (в том числе десять сельских домов культуры), а также три дома-интерната для пожилых людей. В сфере ЖКХ введено 166 объектов водоснабжения и водоотведения, построены 44 котельные, проложено 335 км газовых сетей.

Ранее сообщалось, что ассигнования ОАИП только в 2023 году запланированы почти в 28,8 млрд руб.

Валерия Розбот

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