В Черноземье на 75% увеличились выдачи автокредитов — ВТБ

В первом квартале 2023 года жители регионов Черноземья и Центрального федерального округа (ЦФО, без учета Москвы и Московской области) взяли в банке ВТБ автокредитов на сумму более 2,7 млрд руб. Это на 75% больше, чем за январь-март 2022 года, отметили в банке, проанализировав собственную статистику. Число заключенных кредитных договоров превысило прошлогодний показатель почти в два раза и достигло 2,5 тыс.

Регионами-лидерами по объему выданных на покупку автомобилей кредитов стали Воронежская и Белгородская, а также Тульская, Рязанская, и Калужская области.

Средний чек одного кредита составил около 1,1 млн руб. Высокую долю в выдачах (60%) занимают кредиты на машины с пробегом, это связано с ограниченным выбором новых автомобилей на рынке. Наибольший интерес клиенты банка проявляли к маркам Kia, Hyundai и Lada.

«Самым активным месяцем квартала оказался март, на который пришлось 40% выдач. В этом месяце жители ЦФО получили в банке автокредиты на 1,1 млрд руб., что на треть больше объема выдач февраля»,— отметили в ВТБ.

В целом в РФ ВТБ за первый квартал 2023 года выдал около 18 тыс. автокредитов на суму 22 млрд руб. В денежном выражении это в 1,5 раза превышает результаты января-марта 2022-го. По оценке банка, всего в России всеми участниками рынка за первые три месяца года было выдано автокредитов физлицам на около 250 млрд руб. Это на 25% выше прошлогоднего показателя.