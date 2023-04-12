На 6% больше жителей Черноземья стали получать пенсии на карты ВТБ

Более 120 тыс. жителей регионов Черноземья и Центрального федерального округа (ЦФО, без учета Москвы и Московской области) по итогам первого квартала 2023 года получают пенсионные выплаты на карту банка ВТБ, сообщили в его пресс-службе. Число пенсионных клиентов в округе за январь-март этого года увеличилось на 6,7 тыс. человек, рост к 1 января 2023-го составил 6%.

В ВТБ напомнили, что оформить заявку на перевод пенсии можно в любом отделении банка, в приложении «ВТБ Онлайн» или через контакт-центр. Специалисты помогут подать заявление, оформят дебетовую карту «Мир» и одновременно организуют регистрацию на портале Госуслуг.

Формальности процедуры перевода пенсии банк фактически возьмет на себя. Он самостоятельно передаст данные в Социальный фонд России, после чего клиенту придет СМС-сообщение от портала Госуслуг, ответом на которое будет можно подтвердить согласие на перевод пенсии. Затем, после рассмотрения заявления и подтверждения со стороны Соцфонда, пенсия будет автоматически зачисляться в ВТБ.

Как отметили в банке, в рамках инициативы «Семейный капитал» тем клиентам, кто переведет пенсию и получит выплату от государства до 31 мая, ВТБ окажет дополнительную поддержку в размере 2 тыс. руб. Также клиентам-пенсионерам начисляется 7% годовых на остаток по счету до 100 тыс. рублей, они могут без комиссии снимать деньги с карты в банкоматах сторонних банков и получать 2% кешбэка от стоимости покупок в аптеках. Кроме этого, можно оплачивать услуги ЖКХ без комиссии через «ВТБ Онлайн» или картой банка в банкомате ВТБ. Средства на счетах пенсионеров банк бесплатно страхует от мошенничества.

«Пенсионер может воспользоваться и онлайн-сервисом доставки карты на дом и сразу перевести на нее зачисление пенсии. Сотрудник банка доставит карту по удобному адресу, сверит указанные в заявке сведения с документами и сформирует заявление в Соцфонд о переводе пенсии»,— добавили в ВТБ.