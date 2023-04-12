Автомобилисты назвали причину пробок на трассе в районе Горячего Ключа

Причина многокилометровых пробок на трассе в районе Горячего Ключа — новые отбойники. Об этом рассказали автомобилисты «Кубань-24».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Кубань-24» Фото: «Кубань-24»

По данным издания, их установили на 10-м км дороги по Хребтовому перевалу трассы М-4 «Дон». «Летом, говорят водители, на этом участке будет такая же пробка, как и на подъезде к Горячему Ключу. Добраться до моря станет еще сложнее»,— пишет издание.

В прошлом году в автомобильных заторах на этой трассе можно было простоять до полутора часов.

В настоящий момент на данном участке трассы организовано реверсивное движение — идут ремонтные работы. Их планируют завершить до начала курортного сезона. В будущем дорогу планируют расширить и забетонировать обочину. Чтобы избежать пробок, дорожники советуют ехать всем с одинаковой скоростью (40 км/ч).

По данным начальника отдела эксплуатации автодорог и безопасности дорожного движения «Автодор» Романа Оветченко, отбойники помогли сократить до нуля количество ДТП с летальным исходом.

Наталья Решетняк

Читайте нас в Telegram