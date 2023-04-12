Застройщики обсудили вопросы экстремизма

Застройщики и представители власти вчера обсудили планы на будущее. К 2030 году они должны ввести в эксплуатацию 4 млн кв. м жилья. По словам чиновников, для решения этой задачи в стране и республике существуют стимулирующие механизмы. В частности, на время проведения СВО башкирским строительным компаниям обещают мораторий на строительство социальных объектов, которые им дают в нагрузку при возведении коммерческого жилья. Застройщики, в свою очередь, жаловались на долгое оформление документов и потребительский экстремизм покупателей квартир.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уфимские застройщики готовы побить рекорд по вводу жилья, но просят помощи у властей

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Уфимские застройщики готовы побить рекорд по вводу жилья, но просят помощи у властей

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Республиканские застройщики, входящие в одноименную ассоциацию, и представители исполнительной власти вчера обсуждали методы поддержки строительной отрасли в текущем году. По итогам 2022 года региональные девелоперы совместно с жителями региона помогли местному минстрою отчитаться о рекордном объеме построенного жилья — 3,062 млн кв. м. В текущем году они намерены сдать чуть больше — 3,065 млн кв. м, в 2025 году — 3,3 млн кв. м, а в 2030 году — 4 млн кв. м.

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров, похвалив застройщиков за производственный темп, сообщил им о нововведениях, способных подстегнуть их работать еще лучше. Так, господин Назаров заявил, что на время СВО для строительных компаний будут действовать пониженные требования и мораторий на строительство социальных объектов. Эту инициативу, отметил премьер, ранее предложили сами застройщики, а их «лоббист» в правительстве — директор департамента проектного офиса «Уфа — 450 лет» Олег Байдин. По данным «Ъ-Уфа», говорить о ней на вчерашнем заседании не планировалось, но господин Назаров решил иначе. По словам господина Назарова, прорабатывается формула снижения социальной нагрузки. «Такое решение есть, будем его доводить до кондиции»,— подчеркнул он.

Далее премьер-министр коснулся темы восстановления новых территорий России. Республиканским застройщикам, которые примут участие в строительстве жилья в новых регионах страны, господин Назаров пообещал поддержку. Так, объемы жилья, возводимые там, будут учитываться при выдаче технико-экономических показателей объекта строительства в Башкирии. Например, если застройщик построит в Донецке жилой комплекс на 10 тыс. кв. м, то на этот объем ему увеличат ТЭП в Уфе, то есть разрешат на 1 га построить, условно, не 10 тыс. кв. м, а 20 тыс. кв. м жилья.

Заместитель министра строительства Башкирии Артем Ковшов заявил, что задача застройщиков — «не снижать планку», и выразил уверенность, что «мы ее выполним». Для ее решения, отметил господин Ковшов, власти «готовы стимулировать» компании, возводящие многоэтажные дома, идти на рынок малоэтажного загородного жилья, которое пользуется спросом у населения. Далее замминистра сообщил, что основной механизм жилищного строительства в регионе — программа комплексного развития территорий (КРТ). «“Аварийка” будет всегда, она не закончится никогда,— отметил Артем Ковшов.— И на тот объем аварийного жилья, который есть в РФ, ни одного бюджета не хватит. Механизм КРТ позволяет застройщику расселить аварийное жилье по понятным деньгам. Не те деньги, которые хотят перекупщики-юристы, а по установленной стоимости». За расселение подобного жилья федеральный бюджет компенсирует застройщику от 25% затрат, добавил господин Ковшов.

Тема КРТ спровоцировала спор между бенефициаром ГК ПСК-6 Андреем Носковым и Артемом Ковшовым. Предприниматель пенял на долгое оформление документов властями, а господин Ковшов парировал ссылками на юридические нюансы. Андрей Назаров, словно третейский судья, предложил оппонентам не продолжать дискуссию, а вернуться к этому вопросу в другое время и в другом месте.

Генеральный директор АО «Специализированный застройщик Инвестиционно-строительный комитет Уфы» (принадлежит администрации города), спикер горсовета Уфы Марат Васимов признал, что без КРТ достичь необходимых объемов ввода жилья не получится. «Поэтому его (программу) надо ускорить»,— поддержал он Андрея Носкова.

Заместитель исполнительного директора Ассоциации застройщиков Башкирии Салават Агеев перечислил десять основных проблем, стоящих перед застройщиками. Среди них — вызвавшее широкую дискуссию противодействие так называемому потребительскому экстремизму. Директор по развитию компании «Третий трест» Вячеслав Якин назвал его «проблемой 1».

Основной компанией, которая «прессует» застройщиков, господин Якин назвал общественную организацию «Форт-Юст», руководитель которой «не кто-нибудь, а советник главы республики», уполномоченный по правам потребителей Башкирии Валерий Самохин. Юристы «Форт-Юста», получив доверенность от покупателей квартир, подают иски в суд с требованием выплаты компенсации за нарушения при строительстве домов. Всего, по словам господина Якина, на этапе рассмотрения находятся иски к региональным застройщикам на 3 млрд руб. Из-за действий организации, отметил он, некоторые застройщики «готовы банкротиться».

Свою лепту в тему внес Артем Ковшов, заявив, что в минувшую пятницу «Форт-Юст» подал на банкротство Фонда жилищного строительства Башкирии, который задолжал одному из их клиентов 1 млн руб. «У нас сейчас остановятся все стройки республиканского фонда»,— констатировал господин Ковшов.

В картотеке арбитражных дел информации о подобном заявлении нет.

Предыдущих ораторов поддержал генеральный директор компании «Агидель-Инвестстрой» Филюс Ишбулатов. Выражаясь «очень интеллигентно», он отметил, что юристы «Форт-Юста» «ведут себя по-хамски»: «В суде сплошные издевательства. Форменное безобразие. Если это не остановить, у меня просто руки опускаются. Люди, которые ничего не дают республике, будут править балом?»

Министр ЖКХ республики Алан Марзаев, который едва не успел покинуть заседание, пообещал, что вызовет Валерия Самохина к себе, чтобы «провести беседу». «Потом решим, что с ним делать»,— отметил он.

Валерий Самохин заявил «Ъ-Уфа», что «Форт-Юст» не подавал заявления на банкротство Фонда жилищного строительства Башкирии. «Во-вторых, с каких пор у нас обращение с иском в суд стало экстремизмом?» — задал риторический вопрос господин Самохин. По его словам, застройщики в досудебном порядке не исправляют выявленные недостатки в квартирах, поэтому жители подают заявления о взыскании денежной компенсации. «У меня полный офис таких жалоб. В одном случае из десяти застройщик идет на контакт для устранения недостатков,— отметил он.—Зайдите в любой чат любого нового дома: проклятия в адрес застройщиков вы там увидите. Я еще ни одного “спасибо” не видел».

Вчера вечером стало известно, что Радий Хабиров прекратил полномочия Валерия Самохина.

Булат Баширов