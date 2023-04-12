Лавров прибыл в Узбекистан на встречи по Афганистану и с главами МИДов стран Центральной Азии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл сегодня, 12 апреля, в Узбекистан для участия в четвертой министерской конференции стран—соседей Афганистана, а также шестой встрече глав МИД России и Центральной Азии в Самарканде. Они состоятся 13 и 14 апреля соответственно.

О прибытии господина Лаврова в Узбекистан сообщается в Telegram-канале МИД РФ, к посту приложены две фотографии с российским министром и встречающей стороной на фоне самолета.

На мероприятии 13 апреля с участием Китая, Ирана, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана планируется сверка позиций стран-участниц на афганском направлении.

На встрече 14 апреля с участием глав МИД Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана планируется обсудить перспективные направления шестистороннего сотрудничества, сообщает МИД РФ.

Мария Федотова