Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ярославской области высчитали среднюю стоимость ремонта 1 км дорог

Правительство Ярославской области определило среднюю стоимость ремонта 1 км дорог разных видов. Об этом глава региона Михаил Евраев сообщил в ходе прямой линии 12 апреля.

Фото: Ярославская областная дума

Фото: Ярославская областная дума

По словам господина Евраева, «медианы» рассчитываются в зависимости от ширины, наличия тротуара, освещения и от того, городская дорога или областная. Нововведение правительства области позволит избежать завышения стоимости ремонта.

«После того, как дороги проходят экспертизу, департамент конкурентной политики смотрит: та цена, которая за км, она укладывается в эту медиану или она ниже или выше. Если она укладывается: такая же или ниже, все прекрасно, дорога идет на торги. Если она выше, мы начинаем разбираться, на каких основаниях она выше. И есть ли действительно эти основания. Все контракты прошлого и этого года сейчас анализируются на предмет того, какая цена одного км дороги»,— сказал губернатор на прямой линии.

Конкретные цифры стоимости ремонта в ходе прямой линии губернатор не назвал.

Алла Чижова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...