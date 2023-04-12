В Ярославской области высчитали среднюю стоимость ремонта 1 км дорог

Правительство Ярославской области определило среднюю стоимость ремонта 1 км дорог разных видов. Об этом глава региона Михаил Евраев сообщил в ходе прямой линии 12 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославская областная дума Фото: Ярославская областная дума

По словам господина Евраева, «медианы» рассчитываются в зависимости от ширины, наличия тротуара, освещения и от того, городская дорога или областная. Нововведение правительства области позволит избежать завышения стоимости ремонта.

«После того, как дороги проходят экспертизу, департамент конкурентной политики смотрит: та цена, которая за км, она укладывается в эту медиану или она ниже или выше. Если она укладывается: такая же или ниже, все прекрасно, дорога идет на торги. Если она выше, мы начинаем разбираться, на каких основаниях она выше. И есть ли действительно эти основания. Все контракты прошлого и этого года сейчас анализируются на предмет того, какая цена одного км дороги»,— сказал губернатор на прямой линии.

Конкретные цифры стоимости ремонта в ходе прямой линии губернатор не назвал.

Алла Чижова