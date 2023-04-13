Turkish Airlines планируют летать из Перми в Грецию с пересадкой в Анталье

Туроператор Pegas Touristik открыл продажу пакетных туров из Перми на греческий остров Крит. Туристам предлагают отдых на разных расположенных на острове курортах — в Малии, Херсониссосе, Аниссарасе, Гурнесе и других. Продолжительность туров составляет от 14 до 28 ночей. Цена тура начинает от 92,5 тыс. руб. с человека. По информации на сайте Pegas Touristik, рейсы из Большого Савино до аэропорта столицы острова — Ираклиона — будет выполнять турецкий авиаперевозчик Turkish Airlines, перелеты будут осуществляться с пересадкой в Анталье. Первый вылет назначен на 26 мая, последний — на 20 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Напомним, после начала спецоперации РФ на Украине страны Евросоюза, в число которых входит Греция, закрыли воздушное пространство для российских самолетов.