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Саратовский суд рассмотрит дело о мошенничестве в руководстве унитарного предприятия

Расследование дело о мошенничестве в руководстве унитарного предприятия завершено. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ. Силовики сообщают, что четверо сотрудников крупного предприятия, которые занимают руководящие должности совершили мошеннические действия (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Сумма ущерба оценивается в 9 миллионов рублей: фигуранты якобы формировали фиктивные отчеты о работах, которые не выполняли. На основании документов бухгалтерия предприятия начисляла сотрудника дополнительные выплаты.

По данным ИА «Общественное мнение», речь идет о сотрудников руководящего звена производственного объединения «Корпус».

Никита Маркелов

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