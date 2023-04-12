Саратовский суд рассмотрит дело о мошенничестве в руководстве унитарного предприятия

Расследование дело о мошенничестве в руководстве унитарного предприятия завершено. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ. Силовики сообщают, что четверо сотрудников крупного предприятия, которые занимают руководящие должности совершили мошеннические действия (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Сумма ущерба оценивается в 9 миллионов рублей: фигуранты якобы формировали фиктивные отчеты о работах, которые не выполняли. На основании документов бухгалтерия предприятия начисляла сотрудника дополнительные выплаты.

По данным ИА «Общественное мнение», речь идет о сотрудников руководящего звена производственного объединения «Корпус».

Никита Маркелов