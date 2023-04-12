В Анапе в 2023 году панируют заключить семь договоров КРТ

В Анапе до конца года планируется заключить семь договор комплексного развития территории (КРТ). Об этом стало известно в ходе градсовета под председательством главы курорта Василия Швеца. В настоящее время город-курорт является лидером в регионе по работе в данном направлении, три договора КРТ уже подписаны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

«Принятый Генплан позволяет нам двигаться по пути сбалансированного, гармоничного и комфортного развития города. Благодаря решениям губернатора градостроительная политика в регионе и в частности в Анапе изменилась, теперь строительство многоквартирного жилья должно сопровождаться созданием всей необходимой социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Мы будем и дальше идти только по такому созидательному пути с учетом интересов наших жителей»,— отметил господин Швец.

По данным властей, проект планировки территории между Анапским шоссе и Мирной составляет 93 га и предусматривает заключение четырех договоров КРТ. Застройщик возведет и на безвозмездной основе передаст в собственность города две школы на 3425 мест, два объекта допобразования на 3 тыс. учеников, 10 детсадов на 2 тыс. детей и новую поликлинику с пропускной способностью 400 пациентов в сутки. Также в жилом микрорайоне обустроят парк, два сквера и просторные пешеходные улицы.

Между улицами Крылова, Ленина, проездом Крутым и Ивана Голубца в рамках договора КРТ планируется построить школу на 1870 мест, два детсада на 360 мест, встроенную поликлинику на 200 посещений в смену и многофункциональные спортплощадки. В Сукко в районе ул. Киблерова будет построена школа на 1110 мест, два детсада общей вместимостью 500 мест, объекты допобразования на 1062 учащихся.

В ходе градсовета представленные проекты одобрили общественники, отметив, что новые соцобъекты обеспечат потребности не только жителей будущих ЖК, но и значительной части населения Анапы, отметили в пресс-службе администрации города.

Наталья Решетняк

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