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В Угличе к 2025 году планируют построить ледовый дворец

В Угличе Ярославской области в 2024 году планируют начать строительство ледового дворца, в 2025 году его хотят закончить. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев в ходе прямой линии.

Углич

Углич

Фото: Telegram-канал Михаила Евраева

Углич

Фото: Telegram-канал Михаила Евраева

По словам господина Евраева, в ходе визита в Ярославскую область зампреда правительства РФ Дмитрия Чернышенко в прошлом году было принято решение о федеральном финансировании строительства ледового дворца в Угличе. Глава региона подчеркнул, что деньги на возведение дворца заложены в федеральном бюджете на 2025-2026 год, но правительство области планирует начать строительство раньше на год.

Алла Чижова

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