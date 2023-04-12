В Угличе к 2025 году планируют построить ледовый дворец

В Угличе Ярославской области в 2024 году планируют начать строительство ледового дворца, в 2025 году его хотят закончить. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев в ходе прямой линии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Углич

Фото: Telegram-канал Михаила Евраева Углич

Фото: Telegram-канал Михаила Евраева

По словам господина Евраева, в ходе визита в Ярославскую область зампреда правительства РФ Дмитрия Чернышенко в прошлом году было принято решение о федеральном финансировании строительства ледового дворца в Угличе. Глава региона подчеркнул, что деньги на возведение дворца заложены в федеральном бюджете на 2025-2026 год, но правительство области планирует начать строительство раньше на год.

Алла Чижова