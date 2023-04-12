«Пока все идет по плану»

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с китайцем Дин Лижэнем в третьей партии матча за шахматную корону. Она завершилась на 30-м ходу. Счет в матче, который проходит в Казахстане, — 2:1 в пользу россиянина. Интерес к противостоянию в РФ невероятно высок — один из спортивных телеканалов даже ведет прямые трансляции встреч. Почему матч за шахматную корону вызвал такой ажиотаж, разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: FIDE Фото: FIDE

Поклонников шахмат в нашей стране хватало всегда. Во времена СССР любой матч за шахматную корону с участием соотечественников становился настоящим событием. Но потом все как-то сошло на нет. Были, конечно, всплески, когда в нулевые за нее боролся Владимир Крамник, затем в 2016-м, когда против самого сильного шахматиста планеты — норвежца Магнуса Карлсена — играл Сергей Карякин.

Сейчас интерес к борьбе за шахматную корону, можно сказать, вышел на новый уровень. Ну или вернулся на уровень СССР — тут кому как нравится. По крайней мере, полностью шахматные партии на ТВ не показывали давно. А сейчас трансляции идут по несколько часов, и мастера разбирают все, что происходит на доске. Телевизионной картинке немного не хватает интершума, зато с аналитикой полный порядок.

После того как Непомнящий и Лижэнь согласились на ничью в третьей партии, итоги подводил международный гроссмейстер Михаил Кобалия: «Я немножко недоволен. Вот они что-то обсуждают, что где-то небольшой перевес у Яна объективно был. Наверное, в какой-то момент из перехода из дебюта в миттельшпиль перевес он сохранял, но немножко подвыпустил. Перевод коня на b6 все-таки позволил позиции уравнять».

Причем желающих посмотреть партию Непомнящего и Лижэня, что называется, в полном объеме предостаточно, рассказал “Ъ FM” вице-президент Шахматной федерации Москвы Никита Ким: «В России достаточно долго действует программа "Шахматы в школе". Уже выросло целое поколение детей, которые знают шахматы, понимают их, любят. Это та самая целевая аудитория, которая готова смотреть этот матч».

Кроме того, в нынешней реальности, когда противостояний с участием соотечественников категорически не хватает, борьба за шахматную корону как нельзя кстати.

А тут еще и Магнус Карлсен играть отказался и превратил россиянина в безусловного фаворита этой встречи. Китайский шахматист Дин Лижэнь при всем уважении вряд ли сможет противостоять Непомнящему, уверен Никита Ким: «Ян Непомнящий — большой фаворит. Он выиграл партию черным цветом, причем прям без шансов. Я думаю, он останется фаворитом и будет претендовать на звание чемпиона мира».

Пока все идет по плану. Из трех партий Непомнящий одну выиграл и две свел вничью. Вообще партий будет 14. При ничейном исходе болельщиков ждет тай-брейк, где будут играть матчи с контролем времени до 25 минут. Но в любом случае до майских праздников мы точно узнаем имя нового короля шахмат, и в этот раз с большой долей вероятности это будет россиянин Ян Непомнящий.