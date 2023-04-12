«Пока все идет по плану»

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с китайцем Дин Лижэнем в третьей партии матча за шахматную корону. Она завершилась на 30-м ходу. Счет в матче, который проходит в Казахстане, — 2:1 в пользу россиянина. Интерес к противостоянию в РФ невероятно высок — один из спортивных телеканалов даже ведет прямые трансляции встреч. Почему матч за шахматную корону вызвал такой ажиотаж, разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.
Фото: FIDE
Поклонников шахмат в нашей стране хватало всегда. Во времена СССР любой матч за шахматную корону с участием соотечественников становился настоящим событием. Но потом все как-то сошло на нет. Были, конечно, всплески, когда в нулевые за нее боролся Владимир Крамник, затем в 2016-м, когда против самого сильного шахматиста планеты — норвежца Магнуса Карлсена — играл Сергей Карякин.
Сейчас интерес к борьбе за шахматную корону, можно сказать, вышел на новый уровень. Ну или вернулся на уровень СССР — тут кому как нравится. По крайней мере, полностью шахматные партии на ТВ не показывали давно. А сейчас трансляции идут по несколько часов, и мастера разбирают все, что происходит на доске. Телевизионной картинке немного не хватает интершума, зато с аналитикой полный порядок.
После того как Непомнящий и Лижэнь согласились на ничью в третьей партии, итоги подводил международный гроссмейстер Михаил Кобалия: «Я немножко недоволен. Вот они что-то обсуждают, что где-то небольшой перевес у Яна объективно был. Наверное, в какой-то момент из перехода из дебюта в миттельшпиль перевес он сохранял, но немножко подвыпустил. Перевод коня на b6 все-таки позволил позиции уравнять».
Причем желающих посмотреть партию Непомнящего и Лижэня, что называется, в полном объеме предостаточно, рассказал “Ъ FM” вице-президент Шахматной федерации Москвы Никита Ким: «В России достаточно долго действует программа "Шахматы в школе". Уже выросло целое поколение детей, которые знают шахматы, понимают их, любят. Это та самая целевая аудитория, которая готова смотреть этот матч».
Кроме того, в нынешней реальности, когда противостояний с участием соотечественников категорически не хватает, борьба за шахматную корону как нельзя кстати.
А тут еще и Магнус Карлсен играть отказался и превратил россиянина в безусловного фаворита этой встречи. Китайский шахматист Дин Лижэнь при всем уважении вряд ли сможет противостоять Непомнящему, уверен Никита Ким: «Ян Непомнящий — большой фаворит. Он выиграл партию черным цветом, причем прям без шансов. Я думаю, он останется фаворитом и будет претендовать на звание чемпиона мира».
Пока все идет по плану. Из трех партий Непомнящий одну выиграл и две свел вничью. Вообще партий будет 14. При ничейном исходе болельщиков ждет тай-брейк, где будут играть матчи с контролем времени до 25 минут. Но в любом случае до майских праздников мы точно узнаем имя нового короля шахмат, и в этот раз с большой долей вероятности это будет россиянин Ян Непомнящий.