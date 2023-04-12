Жительница Динского района отсудила у больницы 1 млн рублей за смерть мужа

Жительница Динского района Кубани Галина Шамшурова в судебном прядке взыскала с райбольницы 1 млн руб. компенсации за смерть мужа, пишет «КП-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

Согласно материалам дела, в ноябре 2021 года мужчина заболел коронавирусом. Местные медики оставили его на амбулаторном лечении, несмотря на наличие хронических заболеваний, которые по протоколу лечения COVID-19 являлись обязательным условием для госпитализации. В итоге супруг истицы попал в стационар с 80-процентным поражением легких и через несколько часов умер.

В объединенной пресс-службе судов Краснодарского края уточнили, что иск Галины Шамшуровой к Динской больнице удовлетворен частично (истица требовала возместит 5 млн руб. морального вреда).

Наталья Решетняк

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