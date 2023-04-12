Обвиненный в ЛГБТ-пропаганде китайский студент обжаловал выдворение из России

Гражданин Китая, студент Казанского федерального университета Сюй Хаоян обжаловал решение Вахитовского райсуда, который признал его виновным по ч. 4 ст. 6.21.2 КоАП (распространение в интернете среди несовершеннолетних информации о нетрадиционных сексуальных отношениях). Об этом «Ъ» сообщил адвокат Адель Хайдаршин.

На прошлой неделе райсуд постановил арестовать господина Сюя на семь суток с последующим принудительным выдворением из России. Сюй Хаоян вел YouTube-канал о своих отношениях с гражданином РФ Гелой Гогишвили. Суд посчитал, что канал могли смотреть несовершеннолетние.

В жалобе, поданной в Верховный суд Татарстана, сказано, что в материалах дела отсутствуют доказательства, что информация распространялась среди несовершеннолетних. Кроме того, защита заявила о нарушении процессуальных требований КоАП РФ.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"