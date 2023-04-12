Депутат Госдумы из Петербурга предложил ввести налог на СВО

Избранный от Петербурга депутат Госдумы Олег Нилов предложил вычитать из зарплат россиян младше 45 лет «военный налог» на время действия СВО.

«Несколько процентов, 2-3% к НДФЛ. Это что, невозможные какие-то траты и потери?»— добавил чиновник. Он сослался на опыт Украины, где граждане производят подобные отчисления. По его словам, если «многомиллионная армия военнообязанных» заплатит одну-две тысячи в месяц, то нужды армии будут удовлетворены.

Депутат Нилов предположил, что эту идею будут критиковать, поэтому он добавил, что обращается к «мужчинам», а не «диванным блогерам». Ранее он выступил с предложением отправлять в зону СВО преступников, стритрейсеров и бойцов без правил.

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