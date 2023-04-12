В первом квартале 2023 года перевозки в контейнерах на СКЖД выросли на 19%

С января по март 2023 года на Северо-Кавказской железной дороге перевезено 50,1 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU) (условная единица измерения

вместимости, соответствующая размерам стандартного грузового контейнера длиной 20 футов — 6,1м). Итоги первого квартала по объему перевозок превосходят результаты аналогичного периода прошлого года на 18,6%, сообщает пресс-служба перевозчика.

Всего за три месяца текущего года было перевезено 11,4 тыс. ДФЭ с общим объемом грузов 199 тыс. т. В 3,2 раза увеличился объем перевозок нефти и нефтепродуктов (623 ДФЭ), на 70,9% — продовольственных товаров (1,3 тыс. ДФЭ), на 47,2% — строительных грузов (1,2 тыс. ДФЭ). Также возрос объем перевозок химикатов и соды на 16,3% (3,3 тыс. ДФЭ) и промтоваров на 15,9% (409 ДФЭ).

В то же время, на 2,3% снизились объемы перевозки машин и станков — их было за три месяца перевезено 638 ДФЭ.

Анастасия Назарова